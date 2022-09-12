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開放瞻仰女王4天！倫敦訂房爆滿　各國元首須「搭巴士」前往西敏寺

▲▼英國民眾弔念女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世的國葬儀式將在西敏寺舉行。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將在19日舉行，從14日下午起開放民眾至國會大廈西敏廳瞻仰遺容，這也讓倫敦的飯店預訂量暴增，價格甚至在短短一天內上漲兩倍。英國外交部也在10日向各國使館發出信件，要求各國元首在國葬當天僅能攜帶1名伴侶，且不行搭乘私人公務車，只能搭乘受保護的巴士進入西敏寺。

▲▼西敏寺。（圖／路透）

▲受到場地大小限制，屆時各國元首僅能攜帶一名配偶或伴侶進入西敏寺參加儀式。（圖／路透）

根據《歐洲政治報》（Politico Europe）報導，英國外交部（FCDO）10日晚間向各國使館發出信函表示，希望來參加國葬的各國元首可以搭乘商業航班至英國，另外受到場地大小限制，屆時各國元首僅能攜帶一名配偶或伴侶進入西敏寺參加儀式；不能出席的元首可以選擇其他人作為官方代表。

FCDO也通知，國葬當天由於嚴格的安全措施和道路限制，各國元首不能使用自己的私人公務車，而是必須從倫敦西部的一處集合地點，一起搭乘受保護的巴士出席。一名住倫敦的外國使館人員11日上午就在WhatsApp發文抱怨，「你能想像美國總統拜登在巴士上的樣子嗎？」

▲▼女王靈柩移靈愛丁堡荷里路德宮。（圖／路透社）

▲女王靈柩移靈愛丁堡荷里路德宮，大批民眾夾道迎接。（圖／路透社）

FCDO在信中指出，各國元首若是可以請盡量搭乘商業航班，屆時倫敦希斯洛機場（Heathrow airport）將不允許任何私人飛機降落，「那些堅持搭乘私人飛機的領導人，應該前往倫敦周邊『不那麼繁忙』的機場。」除此之外，當天也不允許在英國各地使用直升機移動。

除了各國元首之外，各地民眾也想把握機會向女王告別，自從女王葬禮儀式細節陸續曝光之後，倫敦市內的飯店預訂量大幅提高，甚至出現價格飆漲；有一名網友就在推特上表示，在女王辭世的消息之前，她原想預訂入住萬豪酒店，結果才晚了一天，再上網看價格已從116英鎊漲到260英鎊。

▲▼英國民眾弔念女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

▲英國民眾聚集在白金漢宮前弔念女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍自愛丁堡運抵倫敦諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。國王查爾斯三世（Charles III）14日下午會引領隊伍，將女王靈柩由白金漢宮移靈至國會大廈的西敏廳（Westminster Hall），從14日下午5時起，民眾可至西敏廳瞻仰女王。西敏廳將全天開放24小時，直到19日早上6時30分。

倫敦滑鐵盧旅館的老闆甘迪（Richard Gandy）表示，這間旅館距離西敏寺不到一英哩，「預訂的數量增長超過了30％，我很確定會有很多人來參加喪禮，從16日和17日的預訂都滿了，就連14日和15日的預訂數量都在增加。」

女王的國葬儀式是英國近來最重大的國際級活動之一，而上一次開放公眾瞻仰遺容的是2002年過世的伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth，The Queen Mother），當時約有20萬人前往西敏廳弔念。

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