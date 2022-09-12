烤肉嗨喝酒駕被抓...女友搭上車也挨罰　高雄警30分鐘連抓2酒駕

▲高雄警中秋連假期間，針對易發生酒後滋事場所及酒駕熱點規劃執行擴大臨檢、路檢勤務。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中秋節連假期間，高雄警為防止民眾烤肉歡聚後酒駕上路，針對易發生酒後滋事場所及酒駕熱點規劃執行擴大臨檢、路檢勤務，30分鐘內就連逮2件酒駕案。其中，一名自小客車駕駛在友人家烤肉嗨喝3罐啤酒後送女友回家被逮，女友也因未勸阻一同受罰。

▲▼高雄警中秋連假針對酒店、KTV等娛樂營業場所擴大臨檢，逐一盤查店內客人、陪侍小姐及工作人員。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄新興分局指出，這次專案勤務擇定轄內酒店、KTV等娛樂營業場所，於9月10日晚間10點至翌（11）日凌晨2點進行威力臨檢掃蕩，對店內客人、陪侍小姐及工作人員均逐一盤查，並在臨檢場所周邊道路同步實施閉鎖式路檢勤務。

▲男子酒駕上路遭逮，同行女友沒勸阻也一起受罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

在9月11日凌晨0點55分，路檢執勤人員在中山、五福路口攔查一輛白色自小客車，經查該車32歲駕駛張簡（男性）晚間10點左右在前金區友人家中烤肉時喝了3罐啤酒，因隔日要上班，便貪圖一時方便載24歲女友楊女返家。全案經酒測後，張簡男酒測值超過法定標準，除將其依法逮捕送辦外，另也依規定對楊女告發掣單。

另一件則發生在凌晨1點20分，勤務人員在五福三路上（向西）的路檢點攔查一機車騎士黃男（24歲），經酒精測試，酒測值同樣超標，當場將其逮捕送辦，在短短半小時內即查獲兩件因中秋聚餐飲酒的酒駕違法案件。