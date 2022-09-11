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醉男中秋夜酒駕撞斷電桿　失控再衝對向車…酒測值標2倍慘了

▲▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車，現場車子零件四散，依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名男子中秋節跟友人烤肉喝酒，結束後竟不顧政府三申五令「醉後不開車」，執意開車返家，中途不勝酒力失控自撞路旁電線桿，再波及撞上對向來車，男子頭、撕裂傷送醫，經酒測高達0.5mg/L，訊後依公共危險罪送辦，毀損電線桿部分依法向他索賠。

▼洪男撞斷電線桿後車子甩飛，撞對向白色轎車，車尾都撞凹 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車，現場車子零件四散，依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，32歲洪姓男子10日中秋節晚間到林口區下福地區跟朋友烤肉飲酒聚會，酒酣耳熱到了11日凌晨12時許，洪男帶著酒意要離開，卻不管「醉後不開車」的政令宣導，執意開車要返回林口住家。

▼白色轎車左前車頭也被撞爛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車，現場車子零件四散，依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪男在行經大水湳路時，不勝酒力打瞌睡，直接撞上路旁電線桿，車子失控甩往對向車道，正好42歲陳姓男子駕車經過，不偏不倚發生對撞，洪男的黑色小客車嚴重毀損，頭部及腳部都受到擦挫傷，救護人員獲報趕抵，將他送往林口長庚救治，所幸沒有生命危險。

▲▼大水湳路旁電線桿被洪男攔腰撞斷 。（圖／民眾提供）

▲▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車，現場車子零件四散，依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪男經酒測數值高達0.5mg/L，已經超過法定標準相當多，除了依公共危險罪送辦外，將吊扣駕照，洪男還要負擔陳男修車費用，毀損斷裂的電線桿，也依法要賠償，警方再次呼籲，開車不喝酒，酒後不開車，警方也會持續加強取締酒駕，避免酒駕害己又害人。

▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼洪男中秋節酒後開黑色轎車撞斷電線桿，車子甩飛再撞對向白色轎車，現場車子零件四散，依公共危險罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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