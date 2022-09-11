賓士美魔女開車左右晃…臉潮紅跑給警察追　一下車全身酒氣慘了

▲黃女被攔下還謊稱沒喝酒。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名黃姓女子深夜開著白色賓士C200，被警方看見行車超不穩，鳴笛示意停車，沒想到該女竟不停，還繼續往前開，遭警方用廣播器大喊「停車、停車」，被攔下後還謊稱沒喝酒，但一測酒測值0.95毫克，將她依刑法公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦。

警方調查，45歲黃女從事服務業，9日凌晨3時許和朋友到興中路某酒店餐敘後，就開著賓士C200要回家，經苓雅區文橫二路、苓雅一路口時，行車路線左右偏來偏去，員警尾隨後方並鳴笛示意停車，但她不配合停車受檢，警方接著拿起廣播器怒吼停車，該女往前開到苓雅一路近仁智街後才在路邊乖乖靠停。

▲▼黃女最後坦承開車前到酒店和朋友餐敘，喝了幾杯威士忌。（圖／讀者提供）



警方問為什麼要跑給他們追，黃女直說「沒有、沒有，不好意思」，甚至還稱「沒有喝酒」。警方說，黃女一下車明顯聞到濃烈酒味，臉部還潮紅，才追問她有沒有喝酒並說「妳這樣真的很危險」，黃女才坦承「印象中喝了好幾杯威士忌」，酒測值超標0.95毫克。

警方表示，黃女見員警欲攔查而心虛不敢停車，酒測值逾法定標準，員警當場將黃女逮捕，全案訊後依刑法公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦。苓雅分局呼籲，民眾餐敘如有飲酒，一定不能不開車，切勿因貪圖一時方便心存僥倖，警方將持續加強取締酒駕。