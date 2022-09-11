高雄奧迪男7天2度酒駕！見警拔槍裝無辜問：怎麼了　連吃6罰單

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄一名22歲莫姓男子上周酒駕才被逮，昨（10）日凌晨3時許再度酒後上路，警方見他闖紅燈按喇叭示意停車，莫男不願就範，追到中華一路與美術東五路口才停下，員警下車後拔槍拉滑套，嚇得他下車乖乖接受酒測，最終因酒測值達每公升0.26毫克，被依公共危險罪嫌送辦，再加上無照駕駛、紅燈右轉等，共吃下6張罰單。

▲高雄奧迪男2次酒駕被逮，還得吞下6張罰單。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

鼓山分局說明，莫姓男子凌晨3時許駕駛黑色奧迪轎車，行經鼓山區華夏路時闖紅燈，正在騎車的2名員警見狀按喇叭示意停車，莫男卻持續高速行駛，接連闖紅燈及紅燈右轉，員警一路尾隨，直到中華一路與美術東五路口時才終於停下。

起初莫男裝無辜，屢問員警「怎麼了嗎？」不願下車，見員警拔槍拉滑套對準自己，才緩慢下車，警方聞莫男身上飄散濃濃酒味，問他喝了多少，莫男才承認「喝了2、3瓶啤酒」，經酒測後酒測值達每公升0.26毫克，已涉犯公共危險罪嫌，當場上銬逮捕，另外針對違法2次闖紅燈、紅燈右轉、無照駕駛、酒後駕車與酒駕扣牌2年等，對莫男開出6張罰單。

鼓山分局表示，莫男上週才在楠梓區被逮到酒駕，這次又在楠梓區的餐廳喝酒後，執意駕車到市區找朋友被抓，鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾如有飲酒，應在充分休息後，確認自身狀況無虞再行上路。酒後駕車零容忍，警方會持續在各路段積極取締酒後駕車的危險行為，確實為用路人安全把關。

▼莫男認喝了2、3瓶啤酒開車上路，酒測值達每公升0.26毫克。

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