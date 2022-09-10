　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉　汰換機制曝光

▲英鎊。（圖／取自pixabay）

▲英國女王伊麗莎白二世駕崩，該國貨幣也必須全面改版。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

英國國王查爾斯三世登基後，原本印有女王伊麗莎白二世肖像的貨幣必須全面改版，英格蘭銀行（Bank of England）及皇家製幣廠（Royal Mint）估算，光是國內就有超過470萬張紙鈔、約290億枚硬幣正在流通。外界預期，英國很可能採取循序漸進、新舊共存的方式，更換新貨幣。

伊麗莎白二世是第一位被印製在貨幣上的英國君主，過去將近70年期間，她的肖像出現在大英國協成員國的貨幣之上。如今，英格蘭銀行及皇家鑄幣廠卻面臨艱鉅任務，必須收回現在流通的大量貨幣，並且發行印有查爾斯三世肖像的貨幣，取而代之。

CNN報導，新貨幣很可能被「逐步」引入市場，與舊貨幣共存、同時作為法定貨幣一段時間。英國2017年也有先例，當時皇家鑄幣廠發行新版12邊形1英鎊硬幣，與原本的圓形1英鎊硬幣共存6個月後，舊硬幣才失去法定貨幣地位。

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世。（圖／路透）

▲女王駕崩對英國社會帶來巨大衝擊。（圖／路透）

英格蘭銀行聲明，印有女王肖像的紙鈔「仍是法定貨幣且仍在流通」，生產也會一如往常地進行，直到哀悼期結束後，才會制定出取代現有貨幣的計畫。皇家鑄幣廠也表示，將在適當時機宣布新版硬幣設計。

在加拿大，英國女王仍是國家元首，央行發言人費倫─克雷格（Amélie Ferron-Craig）表示，該國現在使用、印有女王肖像的20元紙鈔將在未來幾年持續流通，「沒有法律要求，在君主更迭時，必須於規定期限內改變設計」，而且新紙鈔設計必須經由財政部長批准，發行需要耗時數年。

在澳洲，女王肖像也出現在5元紙鈔上，但澳洲央行10日表示，其貨幣不會出現「立即的改變」，5元紙鈔也不會被撤回，很可能在數年內持續流通。

女王駕崩「英國經濟損失太驚人」　美媒估算：恐達數十億美元
 

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
中秋吃柚子小心！千千吃到掛急診　3族群須避免
「神鬼先知」預言：威廉王子將終結王室！　查爾斯不會在位太久
快訊／梅花颱風增強轉中颱了！　陸警機率曝
人夫公司樓梯間激戰小三！「硬到GG酸」　鹹濕對話曝
網紅懷孕「胎兒罹2罕病」被勸拿掉！　她堅決生下：奇蹟發生了
梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　對陸地威脅增
新生女嬰可憐X光照曝光！　母控訴：換點滴弄斷大腿骨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女王生前最後狀態曝！身體虛弱仍心繫烏俄　知情人：她還很樂觀

安倍國葬燒3.6億！500人堵首相官邸前抗議　批浪費公帑

女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉　汰換機制曝光

英女王逝世只有2兒女在場！　查爾斯親致電哈利：不要帶梅根來

哈利梅根將出席女王國葬　脫英後首度團聚王室！查爾斯1句話引臆測

小兒麻痺疫情擴大！紐約進入緊急狀態　「憂已百人染病」加速接種

英女王國葬9／19舉行！拜登表態出席　德仁天皇擬親赴英國

偷溜出宮、搭地下鐵　英國女王「超親民一面」曝光

聯準會理事：對抗通膨　美國須持續升息政策至明年

查爾斯三世承諾盡職一如母親　交棒威爾斯親王頭銜

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

女王生前最後狀態曝！身體虛弱仍心繫烏俄　知情人：她還很樂觀

安倍國葬燒3.6億！500人堵首相官邸前抗議　批浪費公帑

女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉　汰換機制曝光

英女王逝世只有2兒女在場！　查爾斯親致電哈利：不要帶梅根來

哈利梅根將出席女王國葬　脫英後首度團聚王室！查爾斯1句話引臆測

小兒麻痺疫情擴大！紐約進入緊急狀態　「憂已百人染病」加速接種

英女王國葬9／19舉行！拜登表態出席　德仁天皇擬親赴英國

偷溜出宮、搭地下鐵　英國女王「超親民一面」曝光

聯準會理事：對抗通膨　美國須持續升息政策至明年

查爾斯三世承諾盡職一如母親　交棒威爾斯親王頭銜

2台冷氣開28度「電費噴1萬多」　洗衣機也狂洗！網傻：這種超耗電

遭批評抄襲案猶如擠牙膏　張善政：光明磊落沒什麼好檢討的！

長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

中秋節烤肉怎麼吃不會胖？健身網紅曝妙招「這東西要注意」

Garmin開酸Apple Watch Ultra　暗嘲續航力跟不上

梅花颱風增強轉中颱了！最快明清晨發海警　陸警機率曝

小甜甜：想見的人終於出現！網一看驚喊「是Energy小剛」近況照曝

背靠背開砲！台美混血大物第2轟出爐　響尾蛇單局灌9分仍輸

尪上酒店喝到斷片！人妻產後被婆婆逼裝避孕器　網見1點：她在救你

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

國際熱門新聞

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

漢江現10公尺長「神秘水怪」　S型游泳眾人驚

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

BBC主播強忍哽咽！報女王死訊1分鐘影片瘋傳

查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位

溜出宮、搭地鐵　英女王親民一面

威廉王子備受期待　查爾斯被視為過渡期

牛遭人拿木棍狂打　一角把他頂死

哈利梅根出席國葬　查爾斯1句話引臆測

英女王別墅Airbnb爆滿　3000有找

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝

殖民好？從英女王談港人的英國情結

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

查爾斯三世承諾盡職一如母親　交棒威爾斯親王頭銜

更多熱門

相關新聞

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）與世長辭。當時人在德國參加活動的哈利王子聞訊後，立刻啟程返回英國，原本要帶著妻子梅根一起前往蘇格蘭，但父親查爾斯親自打電話阻止他，並說梅根出現在那裡是不對的。

哈利梅根出席國葬　查爾斯1句話引臆測

哈利梅根出席國葬　查爾斯1句話引臆測

查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位

查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位

英女王別墅Airbnb爆滿　3000有找

英女王別墅Airbnb爆滿　3000有找

克里姆林宮：普丁不會出席英國女王國葬

克里姆林宮：普丁不會出席英國女王國葬

關鍵字：

英國英國女王伊莉莎白二世貨幣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

具俊曄嚇到小S二女兒！

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

搶救畫面曝！嘉義騎士自撞遭割喉　血狂噴送醫亡

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面