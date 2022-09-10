黛安娜王妃後第一人　凱特王妃大讚「新頭銜」：欣賞這個歷史

▲黛安娜王妃的頭銜「威爾斯王妃」（Princess of Wales），再度被凱特王妃所沿用。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

查爾斯三世（King Charles III）10日即位成為國王後，兒子威廉王子也被授予威爾斯親王的頭銜，媳婦凱特也成為「威爾斯王妃」（Princess of Wales），這也是在黛安娜王妃之後，首位獲得這個頭銜的王室成員，她對於自己的頭銜所做出的評價，再度獲得英國人民的好評。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特王妃（Kate Middleton）之前的頭銜為劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge），現在的頭銜為康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）以及「威爾斯王妃」。

▲凱特王妃對新頭銜表示，欣賞與這一角色相關的歷史。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，一位消息人士稱，新任威爾斯王妃表示，「欣賞與這一角色相關的歷史，也希望用自己的方式，開創創新的道路」。

▲在查爾斯還是王子時，卡蜜拉從未使用過「威爾斯王妃」的頭銜。（圖／路透）



自 14 世紀以來，威爾斯親王的妻子，一直使用威爾士王妃的頭銜，儘管查爾斯的妻子卡蜜拉，在技術性上一直都是威爾斯王妃，但是基於對查爾斯前妻黛安娜王妃的尊重，卡蜜拉始終都是使用「康沃爾公爵夫人」的頭銜。