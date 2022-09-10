BBC字幕出包誤植為「女性生殖器官」　就在卡蜜拉新聞畫面

▲BBC誤植字幕「女性生殖器官」（vagina），就在卡蜜拉（Camilla）出現的畫面。（圖／翻攝自／twitter／@SadSensituv）



記者林彥臣／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）駕崩之後，隨即啟動一連串的繼位程序，媒體自然也關注新英王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）的一切行程。不過英國媒體BBC忙中有錯，字幕上竟然誤植為「女性生殖器官」（vagina），而當時新聞畫面卻剛好出現卡蜜拉。

根據英國《每日星報》報導，9日下午1:40國王與王后剛從巴爾莫勒爾（Balmoral）下飛機，然後被驅車前往白金漢宮，進行他作為君主的第一個行程，但是讀者們發現了BBC的字幕不太對勁。

Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7 — Johnny Nicks (@SadSensituv) September 9, 2022

記者當時正在說明，卡蜜拉剛下飛機，原本應該是指Regina（拉丁文的女王）被轉錄的字幕卻成為「女性生殖器官」（vagina）。

推特上的網友表示，「這是個史詩級的錯誤」、「BBC應該更加小心他們的自動字幕」、「感謝BBC做出這樣的區分」。