女王駕崩！澳洲小女孩竟收到「她生前最後一封信」　全家被暖哭

▲英國女王伊莉莎白二世與世長辭 。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

澳洲8歲小女孩奧莉薇亞（Olivia Akers）寫信給英國女王伊莉莎白二世，附上自己參加變裝比賽時，打扮成女王出席閱兵典禮的照片。令人意外的是，在女王駕崩後，她竟然還收到回信，並且為此雀躍不已。母親娜塔莉（Natalie Akers）也說，這可能是女王生前所寫的最後一批信件，全家都為此激動落淚。

照片裡，奧莉薇亞身穿軍裝，騎在寵物馬「女士」（Lady）背上，看起來非常開心。她寫信表示，自己非常喜歡女王今年初與兒童繪本角色柏靈頓熊（Paddington Bear）合體，拍攝登基70周年白金禧（Platinum Jubilee）的宣傳影片，還詢問女王是否真如影片情節與台詞一樣，喜歡吃果醬三明治。

What a sweet girl and her pony https://t.co/0tAJMGtCmR — Maureen VanDerStad (@MyFlyingCloud) September 10, 2022

娜塔莉接受《澳洲廣播公司》採訪時說，女兒在6月寄信後，不斷詢問是否收到回覆，她得知女王駕崩時，還以為孩子恐怕要失望了，沒想到卻仍收到回信。

在回信中，女王透過貼身侍女代筆表示，她很感謝奧利薇亞來信祝福，得知小女孩也喜歡騎馬，真的「很感動」。信末標註日期是8月25日，也就是女王駕崩2周前。

娜塔莉形容，這件事簡直是太美好了，「收到如此特別的一封信，我們都流下眼淚。這可能是她所寫的最後一批信件之一。我相信奧莉薇亞會在餘生好好珍惜這封信。」

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