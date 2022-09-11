　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

▲▼英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／路透）

▲英國女王伊麗莎白二世將安葬於溫莎城堡的教堂，與亡夫菲利普親王相伴長眠。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）8日在蘇格蘭駕崩，享耆壽96歲，讓英國及全球民眾哀悼神傷。她的靈柩將於當地時間12日啟程，沿途停留愛丁堡，並於13日下午搭乘飛機返回倫敦，最後安葬於溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂（King George VI memorial chapel），與丈夫菲利普親王相伴長眠。

9/11（日）

女王的橡木靈柩現正披著皇家旗幟，停放於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）宴會廳，預計12日上午10時啟程，緩慢通過亞伯丁地區（Aberdeen），下午4時抵達愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），在那裡會有儀隊迎接。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世駕崩，享耆壽96歲。（圖／讀者提供）

▲女王駕崩對英國社會造成巨大衝擊。（圖／讀者提供）

9/12（一）

女王靈柩停放在愛丁堡至12日中午，之後將在國王查爾斯三世及王后卡蜜拉陪同下，從荷里路德宮移靈聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），放入蘇格蘭王冠，並且停留24小時，開放蘇格蘭人民瞻仰。

9/13（二）

女王靈柩13日下午5時被送往愛丁堡機場，於下午6時起飛，預計6時45分降落在倫敦近郊的諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt），全程由安妮公主將陪同。接下來，靈車將開往白金漢宮。

9/14（三）～9/19（一）

在閱兵隊伍及王室成員的陪同下，女王靈柩被送往國會大廈的西敏宮（Westminster Hall），接受步兵衛隊及皇家近衛騎兵守衛的保護，移靈過程也將透過大螢幕在倫敦皇家公園播放。

女王靈柩將在這裡停放4天，直到19日國葬上午9時，開放民眾瞻仰。在此期間，靈柩將覆蓋皇家旗幟，放上帝國王冠、寶球及權杖，也就是加冕典禮時君主穿戴的王權象徵物。

▲▼2015年6月24日，英國女王伊莉莎白二世抵達柏林貝爾維尤宮，參加時任德國總統約阿希姆•高克（Joachim Gauck）的官方國宴。（圖／路透）

▲英國預計19日舉行國葬，送女王最後一程。（圖／路透）

9/19（一）

女王國葬預計19日在倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey）舉行，靈柩將由海軍使用韁繩及火炮車架（gun carriage）運送、而非馬匹。軍隊也會在街道兩旁列隊，並且加入遊行隊伍。

西敏寺大約可以容納2000人，全球國家元首、首相、總統、歐洲王室、國際政要都會受邀參加，國葬也會全程透過電視轉播，並且舉國默哀2分鐘。

當天稍晚，女王移靈溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel），傍晚時分，王室高級成員舉行私人葬禮儀式。最後，女王將被埋葬在溫莎城堡的國王喬治六世紀念教堂，與丈夫、父母及妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）團聚。

 

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬
快訊／大咖男演員吸毒被逮　韓媒公布本人照片
新北淫房東「闖紅燈」！　硬上小24歲女房客
「IG辣模」爸爸要選縣長！　她助選當小幫手
36歲陸歌手癌逝！　手術切掉左臉「又長腫塊潰爛」
快訊／國3隧道4車連撞！疑2輛賓士競速釀禍　回堵紫爆
不只動態島！發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

俄軍坦克狂逃「士兵沿路墜地」被丟包　狼狽空拍畫面曝光

悼念英女王　澳洲宣布22日為「全國哀悼日」放假一天

油罐車飛出大殺器！油缸鬆脫直接撞上遊覽車　火燒車剩骨架20死

再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩

女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女　專家：葬禮後他將「神隱」

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

網紅懷孕5月「胎兒罹2罕病」！　「媽媽替你賭下去」：感謝奇蹟

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

俄軍坦克狂逃「士兵沿路墜地」被丟包　狼狽空拍畫面曝光

悼念英女王　澳洲宣布22日為「全國哀悼日」放假一天

油罐車飛出大殺器！油缸鬆脫直接撞上遊覽車　火燒車剩骨架20死

再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩

女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女　專家：葬禮後他將「神隱」

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

衛冕夢碎！美男籃止步美洲盃4強　昔勇士連霸成員場均僅3分

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

不是開學了嗎！孩子熱吻猛抱柴柴眼神死　媽道歉：他們居家隔離

巨鱷當後保桿！3.4公尺比車寬　「佛州獨有」超狂綑綁畫面嚇呆網

醫生說要觀察呼吸起伏　媽照做卻捕捉「超響屁聲」…嚇到飆罵按停

韓妞洗版超夯「Wendy剪」　搭配空氣瀏海美出一個新高度

被老公直呼全名！粿粿當場發飆「范姜彥豐秒道歉」

直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬

苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

賓士美魔女開車左右晃…臉潮紅跑給警察追　一下車全身酒氣慘了

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

和解？哈利、梅根同框威廉、凱特

普丁突遭狗狗狂吠　女王妙回1句話

「1歲就嫁」婆家逼圓房　她忍20年不忍了

尿尿超過20秒是警訊　蹲著上廁所也NG

黛妃後第一人　凱特王妃讚新頭銜：欣賞這個歷史

快訊／白金漢宮證實女王國葬日期

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

快訊／巴布亞紐幾內亞爆發規模7.7強震！

富商買春求虐被玩死　賣淫女不救遭重判6年

更多熱門

相關新聞

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

英女王伊麗莎白二世駕崩後，讓王室的花邊故事再次成為眾人焦點。一位專家表示，查爾斯三世的弟弟安德魯王子捲入性醜聞後，對王室造成了重大危機，因此女王的葬禮可能是安德魯與其他王室成員一起出現的最後一次機會。

黛妃後第一人　凱特王妃讚新頭銜：欣賞這個歷史

黛妃後第一人　凱特王妃讚新頭銜：欣賞這個歷史

BBC字幕誤植為「女性生殖器官」　畫面是卡蜜拉

BBC字幕誤植為「女性生殖器官」　畫面是卡蜜拉

即／普丁向新英王表達誠摯祝賀：願陛下成功

即／普丁向新英王表達誠摯祝賀：願陛下成功

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

關鍵字：

英國英國女王伊莉莎白二世菲利普親王

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面