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社會 社會焦點 保障人權

中秋賣毒賺一筆「5萬買槍防黑吃黑」　買家終上門...結果是警察

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲報案，有毒梟在西門町一帶從事販毒行為，在日前準備在中秋連假之際，備貨準備大幹一票，甚至還為了防止黑吃黑，花了5萬元買槍防身，最後卻在等上游送貨時，遇到警員上門，警員順利攻堅逮捕男子，並在天花板搜出槍枝。

警方調查，65歲的郭姓男子，在西門町一帶販賣毒品，在中秋連假前夕，準備購入大批毒品海撈黑心錢，還透過管道花了5萬元買槍枝防身，為了躲避警方追緝，甚至還每周換一次旅館，但仍被警員長期布線鎖定住處。

▲▼男子趁中秋想大批進毒品販售，但卻在等貨到前被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子趁中秋想大批進毒品販售，但卻在等貨到前被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在6日前往萬華西寧南路一處旅館，趁隙破門將熟睡的郭姓男子逮捕，原本郭落網時還辯稱「我身上甚麼都沒有」，但警方在搜查現場時，發現浴室天花板有一塊貼皮板子相當詭異，立刻找協助掀開板子查看，果真在天花板的夾層中，發現1把槍枝以及21顆子彈。

男子辯稱「因為興趣所以才買槍來玩」，警方偵訊後，仍依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲▼男子趁中秋想大批進毒品販售，但卻在等貨到前被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子涉嫌販賣毒品，甚至還花了5萬元買槍，避免黑吃黑，最後仍被警方識破逮捕（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，郭姓男子曾經因毒品、違法持有槍枝鋃鐺入獄，刑滿出獄之後仍不知悔改，且疑似又從事販毒行為，警方也將持續毒品流向，並擴大追查相關黑槍、毒品的犯罪網路以及清資。

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