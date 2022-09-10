今天土地公生日！「8類人曝光」絕對要拜　挑這些時辰超旺

▲中秋節「8類人」拜土地公可轉運求財。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中秋節是土地公的生日，風水地理顧問高宏寓透露，今（10）日最佳拜拜時辰有7個，一直到晚上10點前都能拜，另外有「8類人」也可以去廟裡走一趟，「誠心求財求事會非常靈驗！」

風水地理顧問高宏寓在專欄指出，農曆8月15中秋月時是「福德正神」得道升天之大日子，福德正神是經過玉帝親自敕封的神明，在《福德正神真經》中記載了「8月15神壽誕，農家魚民都歡迎。」也就說，中秋節這天必須口說好話、心存善念、廣結善緣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於今天拜拜的良辰吉時，高宏寓說有7個，包括「7：10～8：30」、「9：10～10：30」、「11：10～12：50」、「13：10～14：50」、「17：10～18：50」、「19：10～20：00」、「21：10～22：00」，雖然有幾組時辰已過，但信眾到晚上10點前都能前往土地公祈福求財。

▲土地公生日是求財好時機！（圖／記者劉維榛攝）

另外，想求財氣、求貴人與求智慧的人，高宏寓也給予方位與拜拜方法，尤其求職者「8類人」最適合拜土地公轉運，如下：

求財氣

流年正財位東北方；偏財位西北方可放發財金、發財水、發財米或是準備5份168元（2個50+6個10元+8個1元），各別用1個紅包袋裝著過爐三圈後，擇吉時灑淨住家東南西北中五角。

求貴人

流年桃花貴人位在正北方，想求桃花好人緣的可在北方擺上紫桔梗、珊瑚礁玫瑰、虞美人、翠珠、鳶尾花等…桃花貴人符催旺運勢，或是準備艾草包、芙蓉七葉、百合玫瑰花瓣、鹽巴除穢洗淨改運。

求智慧

流年文昌位在東南方，想求智慧光明的，職場升遷的，可以準備蒜頭、粽子、發糕或是菜頭誠心祈禱。

8類人曝光：職場求職者、從事電子商務、商品開發、網路行銷、業務相關、開店創業者、直播主，以及身為企業雇主的經商者都很適合祭拜。高宏寓特別提到，「不善人際」、「懷才不遇」、「招黑體質」者更可把握這個時機拜土地公，誠心求財求事會非常靈驗。

另外，民眾準備供品也有訣竅，高宏寓表示，土地公愛吃的「麻糬」象徵黏錢，「土豆/花生」好事發生，「酒」長長久久，「香蕉」賀成交，「鳳梨」好運旺旺，「蘋果」平平安安都是不錯的選擇。最後，高宏寓說，民眾也可帶開運品去廟宇，祈稟需求後順時針繞著主爐7圈即可。