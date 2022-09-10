議員cosplay安妮亞！水汪汪大眼超萌　「真面目曝光」驚豔2萬人

▲《間諜家家酒》在全球擁有超高人氣。（圖／翻攝自推特／spyfamily_anime）

記者朱祖儀／綜合報導

動漫《間諜家家酒》在全球擁有超高人氣，尤其是「顏藝」爆棚的安妮亞更是受到動漫迷喜愛，不少人都會cosplay成她的模樣。近日高雄市議員黃捷也跟上風潮裝扮成安妮亞，在網路上掀起熱議，吸引將近2萬人按讚，不少網友看到後直呼「太可愛了吧」。

黃捷昨（9）晚在臉書發文表示，「今年不是中秋捷，是安妮亞·佛捷」，還透露10日要和爸爸媽媽一起團圓烤肉，「安妮亞想要烤花生」，還在文末打出安妮亞表情的顏文字。從照片中看到，她裝扮成安妮亞的模樣，不僅擁有一頭標誌性的粉紅色及肩短髮，還穿上伊甸學園制服，且高舉「奇美拉長官娃娃」，原本水汪汪的大眼睛戴上變色隱形眼鏡及假睫毛後，看起來更加閃耀，她還笑說「看得出來安妮亞是我本人扮的嗎」。

▲黃捷cosplay成安妮亞。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

照片曝光後吸引將近2萬人點讚，不少網友驚艷表示「太強了吧」、「議員好可愛，超適合妳」、「天啊！是安妮亞無誤」、「哇塞，太有感覺了」、「這個也太可愛了吧」、「已經戀愛了」、「OMG太優秀了，被議員耽誤的coser」、「這張真的很女神」、「這可愛度可以出抱枕了」、「我可以為了你搬去高雄」、「可以早上路口拜票也這裝扮嗎」，苗栗縣議員曾玟學也來留言「突然多了一個女鵝」。

也有人大讚黃捷的裝扮技巧，直呼「Cosplay完全專業級的，完全認不出來是女神扮的」、「太厲害了，看不出來」、「這個角度真的看不出來，真的很美，議員真的很適合cosplay，扮什麼都好看，哈哈」、「我不信，穿這樣出來拜票我就信」。