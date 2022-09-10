中秋夜台北天文館展示館免費　開放民眾近距離賞月

▲台北天文館今晚舉辦中秋賞月活動。（圖／天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今天是中秋節，若北部民眾準備賞月，不妨到台北市立天文科學教育館走一走。因應中秋節，台北天文館在今（10日）晚不僅延長開放到晚上9時，天文展示館從晚上6時起免費開放，而晚上7時的宇宙劇場、7時30分的星空解說也免費入場，現場還有設望遠鏡，供民眾近距離賞月，民眾不要錯過。

根據中央氣象局上午最新預報，今年第12號颱風梅花持續增強，最快今天下午增強為中度颱風，明天中午前後可能發布海警，但今晚是中秋夜，趕在颱風干擾之前，不少民眾仍希望今晚仍有機會賞月。

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根據氣象局公布的賞月指數，北台灣賞月要趁今天上半夜，中南部和花東賞月條件佳，澎金馬明月高掛，賞月條件最好。

▲中央氣象局公布今晚各地賞月指數。（圖／氣象局提供）

而為了服務民眾，台北天文館在今晚7時至9時舉辦「中秋月樂」活動，除了讓民眾透過望遠鏡賞月、手機拍月外，還有音樂表演、抽獎同樂、博狀元贏月餅等活動，天文館的YouTube頻道也將透過望遠鏡，同步直播清晰又美麗的中秋滿月。



天文館表示，今晚6時起天文館展示場免費開放，今晚宇宙劇場7時、7時30的星空解說也免費入場，若遇天候不佳則活動全部移至館內舉行，歡樂不打折，歡迎民眾來天文館過中秋。

