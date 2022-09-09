鄭寶清以台鹽經驗向選民喊話　創新策略「猛難辣魅」讓桃園起飛

▲以無黨籍身分參選桃園市長的前立委鄭寶清，日前參加桃園區龍安里里民秋節連聯歡晚會時向里民揮手致意。（圖／翻攝自鄭寶清臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

中秋佳節前夕，遭民進黨中央開除黨籍的前立委鄭寶清在臉書貼文「領航桃園起飛」，鄭寶清表示，回想當年讓老牌台鹽起死回生脫胎換骨，三個月轉虧為盈，四年獲利大增四倍的經營成效，自已獨創「猛、難、辣、魅」的創新策略，發揮相當關鍵的推動力量，以聚焦式經營鞏固核心本業，創造附加價值最高的優勢競爭能力，讓台鹽在自己的手上交出亮麗成績單。

鄭寶清指出，何謂「猛難辣魅」？所謂「猛」就是重賞重罰，重賞有成效的創新者，中賞一般創新者、錯誤的創新不罰還給小賞，但處罰不創新者；「難」就是製造困難，讓員工產生憂患意識，自然激發創意；「辣」是要員工跳出框架，提出令人耳目一新的提案；「魅」是指創意和創新要有品味和專業。

鄭寶清認為，這是他最在行的經營管理能力，也是在其人生旅途上相當引以為傲的政治資產與歷練，參選桃園市長就是想把創新經濟的經營策略，用在帶領桃園升級與經濟起飛。

▲以無黨籍身分參選桃園市長的前立委鄭寶清，在臉書上貼文當年以「猛、難、辣、魅」的創新策略，成功帶領台鹽創造附加價值最剛優勢競爭能力。（圖／翻攝自鄭寶清臉書）

鄭寶清還說，美麗人生不只是夢想而是有機會實現，在參選桃園市長過程，如何用「猛、難、辣、魅」的創新經濟良策，端出來讓大家共同品嘗享用，讓大家相信他能領航桃園飛越萬重險阻，邁向更美麗幸福的明天。

鄭寶清強調，「創新是窮人家的核子彈，是讓窮人過好日子的祕方」，這不是選舉口號，而是他在經營台鹽與全體員工共同努力創造出來的美麗果實與實證經驗，想要在治理桃園的創新經濟上，徹底改變桃園市民的未來，可以有安身立命、美好生活與幸福安康的日子好過。

【更多新聞】

►高鐵雙屍3命慘案！冷血殺人洗車棄屍 逃泰3惡徒起訴...求處死刑

►綠批拖延專案報告企圖轉移論文案焦點 張善政：會挑適當時機公布

►民進黨開除鄭寶清將影響選情？ 鄭運鵬：相信選民會做出判斷