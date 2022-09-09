綠批拖延專案報告企圖轉移論文案焦點　張善政：會挑適當時機公布

▲針對綠營最近批評專案報告企圖轉移論文焦點，國民黨桃園市長張善政今（9）日表示，「本來就是這個樣子！」希望也把他抹成一樣的黑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

綠營最近炮火猛批專案報告，企圖轉移論文案焦點，國民黨桃園市長參選人張善政今（9）日受訪時表示，「本來就是這個樣子」，強調論文案讓民眾對民進黨大失所望，所以他們希望把我抹成一樣的黑；至於綠營一直認為專案報告未召開是在拖時間，張善政強調，我們會挑最適當時機來召開。

張善政今天上午參訪位於大園區的國巨洋傘文創園區，針對鄭寶清被民進黨中評會開除黨籍一事，張善政指出，那是民進黨的家務事，不方便評論。

▲國民黨桃園市長張善政今（9）日參訪位於大園區的國巨洋傘文創園區。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據民進黨內部民調，鄭寶清被開除黨籍後，鄭運鵬逆轉勝2%？張善政認為：「民調我們一向謹慎看待，當做是一個參考，我們繼續戰戰兢兢走自己的行程，把我們的實力培養好，這個是最重要的。」

至於民進黨批評一直沒召開專案報告記者會，似乎在拖時間？張善政則回應說，我們會挑最適當的時機來召開說明。

至於民進黨近來炮火猛批專案報告，企圖轉移論文案焦點？張善政強調，「本來就是這個樣子！」他們對我的抹黑，就覺得是說他們原來論文案讓國內民眾對他們大失所望，所以也希望把我抹成一樣的黑，相信全國民眾都會有自己的判斷。

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