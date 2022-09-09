中秋獻唱祝福！　謝龍介、蔡宗豪自彈自唱「月亮代表我的心」

▲台南市長參選人謝龍介與中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，2人合體自彈自唱「月亮代表我的心」，深情的歌聲擄獲大眾的心。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

中秋節前夕，台南市長參選人謝龍介與中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，2人合體自彈自唱「月亮代表我的心」，深情的歌聲擄獲大眾的心，蔡宗豪也提出推動「校園音樂教育多元化」的政見，盼讓孩童從小多接觸音樂。

這段中秋祝福影片中，蔡宗豪擔任吉他手，主唱謝龍介則以流利台語吟詩開場，「月到中秋分外明，每逢佳節倍思親」、「舉杯邀明月、對影成三人」，接著唱起鄧麗君國語老歌「月亮代表我的心」，二人一番深情自彈自唱後，謝龍介最後還幽默問大家「啥款」，並與蔡宗豪一起祝福大家中秋快樂。

蔡宗豪說，自己從國二開始自學木吉他，長期的音樂陶冶，培養出他的正向樂觀與好耐心，因此鼓勵孩童多接觸學習音樂，但家長養育小孩，在食衣住行已經花費很多金錢，小孩若多一個興趣學習，都是一筆額外開銷，因此他提出「校園音樂教育多元化」的政見，希望學童在學校不用額外的費用，就能學習到各種音樂。

謝龍介表示，從蔡宗豪一歲就看著他長大，20多年成長過程中，品德才識都好，而且是很有愛心的年輕人，長年在學校擔任志工，教小孩彈烏克麗麗，這種不遺餘力熱心投身公益，可以看出他的純樸赤子之心，是年輕人的榜樣，希望鄉親用選票來支持蔡宗豪，留給青年一席。

謝龍介、蔡宗豪中秋獻唱影片可上「蔡宗豪 台南市中西、北區市議員候選人」粉絲專頁（https://www.facebook.com/hao.tainan）觀看。