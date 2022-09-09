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民進黨開除鄭寶清將影響選情？　鄭運鵬：相信選民會做出判斷

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出，針對鄭寶清被黨中央開除黨籍案，相信選民會做判斷，在投票上面做出最佳選擇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出，針對鄭寶清被黨中央開除黨籍案，相信選民會做判斷，在投票上面做出最佳選擇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨中評會昨天下午決議開除鄭寶清黨籍，對此，桃園市長參選人鄭運鵬今（9）日指出，政黨政治大家要同心協力把國家建設好、把桃園建設好，所以提名黨紀是非常嚴謹的，「沒有單一的任何人可以代表民進黨，我相信選民會做出判斷，最後會在投票上面做出最佳選擇」。

鄭運鵬今天上午與市長鄭文燦、立委黃世杰等人參加新屋區埔頂社區111年度歡喜鬧中秋活動，鄭運鵬受訪時表示，政黨政治提名的黨紀是非常嚴謹的，每一個政黨在議員也好、立委也好、縣市長選舉也好，提名就是政黨來管理執政品質最有力量的條文，相信在黨紀之外，選民也會判斷每一位候選人是不是符合政黨的理念價值。

鄭運鵬認為，在桃園市的建設能力也會看每個人過去的成績與能力能不能符合鄭文燦市長兩任八年的好成績，過去的操守如何等，每個都是選民在意的，對於政黨部分，我們團隊都要受到黨紀約束，可能有些人對黨紀不是很在意，但我想說明，從黨主席到每一個黨公職人員，沒有一個人可以代表所有的民進黨、所有的光譜與所有的選民，相信選民會有他的判斷與選擇，黨中央相信過去我在黨團的表現、危機處理能力、對國家大政的能力，對桃園市政繼續維持鄭文燦市長的好品質，這都有基準的判斷。我對黨紀就非常的尊重，每個人的看法不同，沒有單一的任何人可以代表民進黨，綜合這些要素我相信選民都會做出判斷，會在投票上面做出最佳選擇。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午與市長鄭文燦參加新屋區埔頂社區111年度歡喜鬧中秋活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午與市長鄭文燦參加新屋區埔頂社區111年度歡喜鬧中秋活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，民進黨中央昨天做出25人開除黨籍處分，鄭運鵬認為，黨紀處理就是要維持國人對於民進黨的看法，這裡面有違紀參選問題，也有其他在操守或形象上面，我們要維持民進黨品質。這次是九合一大選，每個地方選民都在看民進黨的品質如何、人選好不好，黨紀其實就是維護民進黨的聲譽和品質，不管哪一位候選人或什麼原因，黨中央的中評會做出建議，相信這才是政黨政治為了給國人交代、給選民交代一個正確的作法。

至於張善政研究案還沒有開說明會。鄭運鵬則強調，我判斷張善政院長經過兩個禮拜，不會不知道當時擔任宏碁副總，擔任這個5736萬元鉅額研究案的主持人研究內容，我認為過了兩個禮拜，寧願與律師開會拍照，說是別人的陰謀，而不願意公開把這些已經公開的資料做個完整的說明，告訴媒體、告訴市民、告訴所有國人，我認為是他對此案自己已經沒有把握。

鄭運鵬還說，此案子為期三年，從第一期、第二期到結論，不只是複製貼上國內知名期刊的內容，還把國內外網站政府公告做了很粗糙處理，就拿來領5736萬元研究費，甚至離譜的是，農委會自己是委託者，包含NCC、工研院的研究案與現在揭露出審查委員的報告，都可當作他自己領錢的內容。張善政先生對此案如果兩個禮拜都還不了解，我也很難相信他以後會當一個好市長，我相信他的能力可來做完整的說明卻不這樣做，懷疑說他知道這些內容可能真的不堪檢驗。

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