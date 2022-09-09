陳時中團隊追查免治馬桶二創片　她轟「別只敢告網友」：連我一起告！

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者游宗樺攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室9日表示，對於網友將其「免治馬桶」宣傳片與「熔爐」片段進行改造，已向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑此影像的主事者，徹底追溯不法行為。國民黨議員徐巧芯開轟，「陳時中要對轉發自己偷窺影片與韓國電影熔爐的二創內容提吿，那我現在立刻轉發，不要只敢告網友，連我一起告！」

針對網友將免治馬桶政策宣傳片片段與電影「熔爐」片段進行二創，陳時中競選辦公室今日聲明，此行徑不僅涉及扭曲陳時中政策影片原意、盜用改造國外影片片段，用移花接木的方式造成觀眾誤解，更是違法不當的造假影片。目前已由陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤代表向刑事警察局報案，盼警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，徹底追溯不法行為。

對此，徐巧芯表示，「陳時中要對轉發自己偷窺影片與韓國電影熔爐的二創內容提吿，我現在立刻轉發，不要只敢告網友，請連我一起告！」

徐巧芯補充，陳時中昨日接受廣播節目訪問時曾提及，宣傳片播出後出現許多意見，甚至與某戲劇雷同，讓大家想到同一地方去，他也覺得不妥，所以在第一時間即刻下架修正。徐巧芯怒批，「陳時中自己都認為跟熔爐影片相似，要不要先告一下自己？憑什麼昨天自己也說雷同、不妥，今天就說網友違法不當？這是什麼神操作！」

而「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上發文怒嗆，「2450取巧芯又再偷換概念帶風向了」，陳時中團隊新聞稿說明地很清楚，沒有說不能二創，但不能去盜用韓國電影公司的智慧財產，所以總幹事吳思瑤是去警局報案，不是提告。

陳嘉行痛批，盜用韓國電影來製作影片的源頭，有取得電影公司授權嗎？還是藍白陣營同意只要舉著二創，就能違反著作權法？「陳時中被二創這麼多次，不論是正面或負面的，都是網友的創作自由，但這樣的自由不代表能侵犯電影公司的權益。」

面對「焦糖哥哥」陳嘉行質疑，徐巧芯則回嗆，「『那個人』在臉書罵我偷換概念，他說陳時中陣營是報案不是提告 ，還說只是針對著作權，不是要告網友。但陳時中競選辦公室的新聞稿中寫道，是要警方追查抹黑陳時中的人，刑事局表示受理內容是依提告涉誹謗部分。」

徐巧芯痛批，「『那個人』的失智列車這次還會有多少人上車呢？這跟『那個人』之前稱自己不是民進黨支持者，但他支持民進黨的邏輯一模一樣欸。」

陳時中競選辦公室聲明，政策可受公評，但用移花接木的方式，變造與扭曲影片原意，無助於公共政策的討論，反而造成錯假訊息的流傳，並嚴正呼籲網友切勿轉傳以免觸法。