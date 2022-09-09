老天鵝二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

▲林智堅因論文案宣布退出桃園市長選舉，但有網友發現「老天鵝娛樂」揶揄林智堅的二創歌曲近日被下架。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

前新竹市長林智堅轉戰桃園參選市長，因為背負落跑、論文抄襲、新竹棒球場工程品質不佳等爭議，最後選擇黯然退選。經常嘲諷時事的「老天鵝娛樂」也以二創改編林宥嘉的歌曲《說謊》來揶揄林智堅一連串發生的爭議，但是網友最近發現，這首歌因為被「華研音樂」主張版權遭到下架，只剩下網友備份的無MV版本還在流傳。

「老天鵝娛樂」將林宥嘉的原曲《說謊》，歌名改編為《市長》，歌詞包括「新竹棒球場，12億2場，剪綵完後新竹市就沒了正副市長」、「我沒有說謊，他也沒說謊，抄了什麼我都不知道，不然你測謊」、「我好多學長，金榜題名國發所榜單，明通老師你說怎麼辦」、「我沒有說謊，讓我選市長，有沒有學位，對我選市長沒有影響」。

▲「老天鵝娛樂」二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅的歌曲，因為華研音樂主張版權而遭到下架。（圖／翻攝自PTT）



但是在9日有網友發現，「老天鵝娛樂」已將MV下架，原因是「華研音樂經紀公司提出版權聲明，因此這部影片已無法播放」。

有PTT鄉民也對此嘲諷表示，「台灣真的好自由、好民主」、「和黨作對的下場，滿嘴民主，行為都是反民主」、「自主長城、自我審查」、「國家機器動得很厲害啊」、「完全可以想像數位中介法上的話，會是什麼世界」。

但也有網友持不同意見表示，「正常啊，去人聲自己唱當然違反版權」、「一堆中國人，不把版權當回事」、「避孕器：抓到了，華研是綠共開的」、「被害妄想症又來了，言論自由原本就不是100%的...」、「其實華研要求下架算是他的權利不能說什」。

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