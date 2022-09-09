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高鐵雙屍3命慘案！冷血殺人洗車棄屍　逃泰3惡徒起訴...求處死刑

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方案發時在現場蒐證。（資料照／記者楊淑媛攝）

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方案發時在現場蒐證。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年6月間發生在高鐵桃園站停車場李姓夫婦雙屍三命命案，檢警根據現場跡證查出是泰籍王姓男子與2名泰籍男子所為，案發後3人先後潛逃至泰國，桃園地檢署檢察官指揮司法警察機關查證，透過刑事局與泰國司法互助取證後，檢方偵查終結，涉案王姓男子等3人依共同殺人、遺棄屍體等罪嫌提起公訴，並具體向法院依法量處極刑、褫奪公權終身。

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方透過桃園機場監視畫面發現王姓男子犯案後變裝潛逃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方透過桃園機場監視畫面發現王姓男子犯案後變裝潛逃。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，今年6月10日在高鐵桃園站停車場旁BMW休旅車內發現泰國籍李姓夫婦雙屍三命命案，桃園地檢署據報後指派主任檢察官劉文瀚、檢察官李佩宣組成專案小組，指揮刑事警察局、桃園市警局中壢分局積極偵辦，被王姓主嫌與涉案2名泰籍男子先後潛逃至泰國，檢警將各項證據資料蒐證後，經由法務部協助，透過台泰司法互助管道，與泰國檢警共同合作調查取證。

桃檢表示，涉案的王幸男子具有中華民國國籍與泰國國籍，因與死者李姓夫婦有金錢糾紛，竟收買在我國工作之2名泰籍男子，3人共謀殺害死李姓夫婦，涉嫌在今年6月8日晚間，以電話佯稱要與死者夫婦對帳為由，相約在新北市土城區辦公室會面。

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方透過桃園機場監視畫面發現王姓男子變裝潛逃出境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園檢警偵辦高鐵桃園站停車場雙屍命案，圖為警方透過桃園機場監視畫面發現王姓男子變裝潛逃出境。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

死者李姓夫婦當晚10時許駕車抵達後，先後遭2名泰籍男子持鋼筋猛擊頭部等處倒地致死，3人再共同將2名死者以棉被裹覆後移至其駕駛BMW休旅車後座，再由2名泰籍男子留在現場清洗血跡，王男則駕駛休旅車前往李姓夫婦居住處地下室停車場清洗車輛血跡後，再搭乘電梯進入死者住處並更換衣服，翌日（6/9）日凌晨駕駛死者所有之BMW休旅車將死者屍體與汽車棄置於高鐵桃園站旁停車場，王男數度變裝趕往機場，3人相繼潛逃出境。

桃檢指出，檢方偵辦期間，多次親赴現場勘驗，指揮刑事警察局、中壢警分局全面清查相關監視器錄影畫面且逐一比對勘驗，發現死者夫婦係遭被告3人殺害，被告王男等3人犯案後隨即潛逃出境，檢察官透過法務部協助，啟動司法互助程序，由泰方拘捕王男等3名涉案男子到案偵辦，台泰雙方共同偵辦調查取證，經綜合相關事證後，確認被告王姓男子等3人均涉犯刑法之共同殺人、遺棄屍體等罪嫌提起公訴。

桃檢檢察官審酌，被告王姓男子與死者夫婦原為多年好友，案發時並無遭死者夫婦以言語或暴力刺激其犯罪情事，僅因金錢糾紛即萌生滅門動機，另2名泰籍男子與死者夫婦素不相識，僅因金錢利誘，即與王男共同謀劃本案，尤其不顧死者李姓女子懷有身孕竟殘忍殺害，手段冷血凶殘，導致死者夫婦與未出生胎兒慘死，家屬心中仍無法抹滅傷痛，其惡性重大，係犯「情節最重大之罪」，檢方向桃園地院建請依法量處極刑、褫奪公權終身，以昭炯戒。

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