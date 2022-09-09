藍營鐵票倒？果貿社區里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩在8日前往果貿吃早餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

陳其邁日前和果貿社區四位里長相約吃早餐後，柯志恩在26日趕緊回防藍營大本營，結果在直播時與會里長大讚陳其邁，雖然柯志恩團隊緊急撤下直播，但是在網路上已經引起網友熱烈討論，也顯示陳其邁已經漸漸打破過往大家認為左楠眷村就是藍營鐵票區的刻板印象。

對於影片被刪除一事，柯志恩回應：「我自己不曉得在直播的過程到底是如何，但是因為我的小編告訴我，中間有一些與會人士反應會造成困擾，所以就過他現在把它做刪去，但是還是造成這個鄭里長的很困擾，我們還是覺得非常的抱歉」。

眷村過去是綠營政治人物難以踏足的區域，早期民進黨政治人物進到眷村還曾經被丟過雞蛋。陳其邁上任後，主動與各眷村互動、釋出善意，積極回應里民需求，不僅解決35年來歷任市長都無法解決的道路刨鋪問題，更加碼協助社區環境整理，讓當地里長主動掛起布條感謝陳其邁，這是民進黨政治人物過往在眷村不成有過的待遇。

過去因為眷村屬於軍方權管範圍，市政府和軍方因為沒有共識而讓眷村道路年久失修，陳其邁上任後對眷村一視同仁，除了果貿社區四個里以外，在左營的合群新村、建業新村也看到他主動協助道路刨鋪及社區環境改善；同時積極推動眷村活化，在保存眷村文化的同時，也提高老舊眷村的生活機能，眷村居民看在眼裡，在陳其邁近來造訪眷村時也開始都會熱情互動，顯見陳其邁已經成功打入藍營過往的鐵票區。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩在9日親自回應小編刪直播影片。（圖／記者吳奕靖翻攝）

PTT網友提到，國民黨過往把眷村的票當作理所當然，總認為選前到眷村亮相、走走過場，選票就會入袋，更提到柯志恩團隊的總協調黃昭順在上一屆選立委時，還送顧問證書給已經過世3年長輩的誇張行徑，痛批國民黨政治人物平時把眷村選票當作理所當然；相比之下陳其邁上任後不分藍綠，勇於任事，主動出手解決困擾眷村35年的道路刨鋪問題，更是加碼整治公園環境，現在里長主動稱讚陳其邁，也代表眷村對陳其邁施政成績的肯定。

另外柯志恩陣營在8日也回應：「競選辦公室強調，建設不分黨派，為鄉親拚好日子最重要。市府投入經費為市民建設是理所當然的事情。除市長外，鄭里長今早也特別提到陳玫娟議員，並稱讚她長期以來不斷向市府爭取預算和建設的付出和努力；候選人與其他議員在席間，都自然傾聽，並沒有感到尷尬，真的不須要針對特定幾句話放大解讀」。