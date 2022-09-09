直擊／柯蔣珊中首次同台！出席羽球公益賽開幕　三人比讚合照曝光

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中比讚合照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

北市羽球公益賽今（9）日舉行開幕典禮，除了邀請台北市長柯文哲出席，年底北市長選戰的藍、綠、白三位參選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊也都到場。在主辦單位的安排下，蔣陳黃三人緊坐在一起，現場三人偶爾低頭笑笑談話，陳時中一坐下還跟蔣萬安同時比出打羽球姿勢，現場氛圍有趣熱鬧。

第8屆「羽您有約」柯蔣中珊均出席，但在座位的安排上三位參選人坐在一起，柯文哲則與他們分開，中間隔了羽球協會理事長吳宜倫及兩位北市府官員。活動上蔣萬安及柯文哲先後到場，隨後黃珊珊、陳時中才陸續到場，陳時中進場時有與蔣萬安握手，卻沒跟黃珊珊握手，不過三方都有交頭接耳，微笑聊天。

▲蔣萬安與黃珊珊握手。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲在致詞時提到，台北羽球運動已發展得很好，未來不管誰當市長，相信該活動一定會越辦越大，讓羽球變成台北市最棒的運動。蔣萬安提到，羽球已變為新國球，但是台北市始終沒有專業場地，變成一流選手三流場地，希望未來能有更好的硬體建設，給予選手最大的支持。

黃珊珊說，自己平時也有陪小孩也打羽球，台北市的羽球場館常常滿爆滿，目前北市已經找到兩塊地，未來希望可以建置專業羽球館；陳時中則說，選舉、比賽都是一個競賽，都要求公平，之前在衛福部就很推動羽球活動，大家一起為健康努力。

▲陳時中進場時有與蔣萬安握手，卻沒跟黃珊珊握手。（圖／記者屠惠剛攝）

開幕式在致詞完後進行暖身操及開球活動，原本安排柯文哲、黃珊珊、蔣萬安、陳時中將一同開球，但在暖身操開始後，媒體發現陳時中已不在現場，只留下另外3人進行活動。

▲「羽您有約」開幕式暖身操不見陳時中身影。（圖／記者屠惠剛攝）