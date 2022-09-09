陳時中竟不知團隊推出「社群大平台」　莊瑞雄趕忙救駕

▲民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊出席「2022台灣藝術博覽會」開幕典禮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中8日在臉書上推出社群平台整合，用「社群大平台」的概念，把臉書、IG、推特、Line等平台整合起來，同時還納入精彩片段等，方便資訊的傳遞、拉抬小雞聲量。但今被問及此事時，陳時中竟毫不知情，反問「不知道你精確指的是什麼？」，一旁的發言人、立委莊瑞雄趕忙救駕，指這是要拉抬小雞市議員候選人氣勢的一個整合平台。

針對團隊推出一站整合式的「社群大平台」，陳時中被問及此事時竟不知情，反問記者，「社群整合大平台？我不知道你精確指的是什麼」。

一旁的莊瑞雄趕忙表示，在每一次選舉的時候，都希望超強的母雞可以把各個議員的候選人把他們給加入進來，形成大平台，互相來做拉抬，到最後各縣市都會一起合作。

陳時中8日在臉書表示，自己認為做市長，必須深入瞭解城市裡的大小事。因此始終努力瞭解各個不同年齡、不同面向的需求，「宣布參選以來，我走訪台北各個角落，透過各個社群、以多元形式和朋友們分享關於這座城市的故事，並陸續提出讓台北更好的政策」。

對於社群內容，陳時中指出，自己將所有資訊整合在「Portaly傳送門」，讓朋友們能隨時回顧瀏覽這些精采片段，「同時介紹台北隊伍中優秀的小隊長們給大家認識。請踴躍分享，與我一起打拼」。

而在陳時中團隊建立的平台中，包含臉書、Instagram、Line、Twitter等社群資訊、相關政策介紹、行程影像、圖像記錄、以及北市各議員、議員參選人臉書資訊，據了解，有綠營人士分析，各社群支持者組成不盡相同，若能透過相關平台串聯，也可以連帶拉抬「小雞」氣勢。