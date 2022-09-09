婦洗陽台被反鎖呼救！　警翻牆救人...入屋驚見夫在客廳睡著了

▲桃園市中壢警分局自強派出所員警8日深夜經過某社區聽見婦人在陽台大聲求救，聲稱被老公鎖住，員警借來長梯查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市中壢警分局自強派出所員警8日深夜經過某社區時，聽見1名婦人在陽台尖叫求助，還不時捶打落地窗，員警上前詢問原委，婦人聲稱「老公把我鎖起來！」員警借來長梯查看屋內情況，從另一側外翻牆進入屋內，順利協助復脫困，後來進入屋內發現，原來有重聽高齡90餘歲的老公在客廳睡著了。

中壢警方指出，昨（8）日深夜，自強派出所所長黃冠貿洽公返程，經過轄區某社區聽見大聲呼救聲，趨前查看發現聲音來自某社區一樓陽台，一名年逾七旬婦人用力敲打落地窗對屋內大吼，員警詢問時聲稱「老公把我鎖起來！」

▲桃園市中壢警分局自強派出所員警將婦人解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃冠貿原以為是家庭糾紛，詢問下得知，婦人晚間陽台打掃，請高齡90餘歲的老公從屋內把落地窗關上，避免洗刷陽台地板汙水流入客廳，不料有重聽老公在客廳沙發看電視竟睡著了，婦人洗完陽台欲進入屋內，不管她如何叫喊，老公完全叫不醒。

▲桃園市中壢警分局自強派出所員警協助婦人脫困進入客廳，發現高齡90歲老公還在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃冠貿繞著一樓觀察後，發現從另一側陽台應能進到屋內，便向社區警衛借來長梯，先打開鐵窗逃生口後翻牆爬進陽台，順利協助老婦人脫困，隨後進入屋內，只見客廳老公依沉睡完全不知闖禍了，婦人氣極敗壞叫醒老公，老公一臉茫然根本不知發生何事！

▲桃園市中壢警分局自強派出所員警協助婦人脫困隔天，拖著老公向員警致謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

婦人隔天上午拉著老公到自強派出所感謝員警及時解困，老翁強調，以後一定會留意，不會再誤把老婆「關禁閉」了。

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