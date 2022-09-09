「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

▲蔣萬安出席「羽您有約」第八屆羽球公益賽開幕儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

北市羽球公益賽今（9）日舉行開幕典禮，台北市長柯文哲以及年底北市選戰的藍、綠、白三位參選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊都有到場。蔣萬安進場時被媒體問到，「黃珊珊、陳時中要跟誰PK？」，蔣萬安笑兩下說，他可以跟任何人PK，有問到可以一打二嗎？蔣再說，「我很多都可以一打十」。儘管是笑著講，但可以感受到火藥味十足。

▲民眾搶與蔣萬安、黃珊珊、陳時中合照。（圖／記者屠惠剛攝）

第8屆「羽您有約」柯蔣中珊均出席，在座位的安排上三位候選人坐在一起，柯文哲則與他們分開，中間隔了羽球協會理事長吳宜倫及兩位北市政府長官。活動上蔣萬安及柯文哲先後到場，隨後黃珊珊、陳時中才陸續到場，陳時中進場時有與蔣萬安握手，卻沒跟黃珊珊握手，不過三方都有交頭接耳，微笑聊天。

致詞時參選人都提到目前很夯的羽球運動，並期待未來台北能有更專業的羽球場地。三位參選人難得同台，而且座位緊鄰，三人握手寒暄外也自然地向鏡頭前比讚合影。但陳時中在做熱身操時就先行離去，並沒有參與暖身操及開球儀式。

▼「羽您有約」第八屆羽球公益賽開幕儀式，蔣萬安、黃珊珊、陳時中、柯文哲出席。（圖／記者屠惠剛攝）