載非法移工被查獲　移民官見「老司機」：大哥，怎麼又是你

▲中秋連假前，移民署北區事務大隊昨（7）日會同蘆竹警方在蘆竹區某工地查獲多名非法移工到案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署北區事務大隊在8月底針對桃園市在內共7縣市掃蕩非法移工，總計查獲128人到案，在秋節連假前各工地加緊趕工之際，再度配合桃園市政府勞動局、蘆竹警方針對桃園、平鎮與蘆竹等地區建築工地與外來人口聚集處，連續執行5波掃蕩查察勤務，共查獲51名非法與失聯移工到案，移民署將追溯非法雇主與仲介行政、刑事責任。

移民署北區事務大隊指出，桃園市專勤隊昨日清晨在蘆竹區某內外來人口聚集處埋伏，見可疑車輛出現準備載運非法移工，移民官一擁而上打開車門，發現又是熟識的老司機，「大哥，怎麼又是你」，之前被查獲載運失聯移工陳姓司機，陳男辯稱「今天有夠衰，車剛修好，剛要開市大吉就被查獲」。

廂型車內失聯移工見移民官突然出現攔查驚慌失措，查證身分時，謊稱「準備去大溪玩」，移民官質疑｢哪有人清晨就去玩的」，被移民官識破後隨即上銬拘捕帶回偵訊，總計昨天之前共5波掃蕩查察勤務，查獲51名非法移工到案。

桃園市專勤隊隊長荊少安表示，本專案掃蕩將失聯移工順利查緝到案，關鍵在於透過事前精確掌握非法移工聚集地點、工作地點與連日勘查奏效，考慮工地查處具一定程度危險性，為保護移民官與員警人身安全，專勤隊運用靈活戰術於工地查處時，將失聯移工包圍誘導至安全地帶，再利用機車機動性實施圍捕，兼顧安全考量下，將非法外來人士一舉查獲，全案調查後依入出國與移民法、就業服務法偵辦。

移民署強調，針對非法外來人口決不姑息，配合近期國際航班逐步恢復，各專勤隊加強查緝力道，針對轄區特性，實施不定期、不定時查察，追究非法雇主與仲介之法律責任，非法聘僱行為依就業服務法最高可處新台幣75萬元罰鍰，5年內再犯更將涉及刑事責任。呼籲外籍移工切勿受他人慫恿逃離原雇主處，否則將失去應有權益，民眾如發現外來人口逾期滯台或從事任何不法活動，可逕向各專勤隊檢舉，政府對任何外來人口在台從事不法活動絕對嚴格查辦。

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