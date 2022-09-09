英女王伊莉莎白二世逝世　外交部：國際社會失去一位領袖典範

記者皮心瑀／台北報導

英國女王伊莉莎白二世8日病逝，享耆壽96歲。她在位70年，是英國歷史上在位時間最長的君王，也是世界歷史上在位時間最長的女性君主，深受人民愛戴。我外交部已訓令駐英國代表處第一時間表達誠摯哀悼，並指女王的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。

伊莉莎白二世自2003年開始身體狀況就大不如前，左右膝蓋皆進行了軟骨手術、2018年也進行了白內障手術，2022年2月曾確診新冠肺炎，但症狀輕微恢復狀況良好。如今離世，也代表高齡73歲的查爾斯王儲將繼承王位。

我外交部說明，英國白金漢宮發布消息，女王伊莉莎白二世於英國時間本8日下午在其蘇格蘭府邸巴摩拉城堡駕崩，享耆壽96歲。外交部已訓令駐英國代表處第一時間代表我國政府及國民，對伊莉莎白女王二世的辭世表達誠摯哀悼，並向繼任的國王查爾斯三世（King Charles III）、國王親屬、英國政府以及國協人民，表達最深切及誠摯的慰問。外交部吳釗燮部長也同時致電英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表達相同慰問之意。



我外交部提到，伊莉莎白女王二世長年忠誠履行王室職務並積極投入慈善工作，懿德懿行，深受英國人民愛戴與全球敬重。伊莉莎白女王二世的辭世不僅是英國政府與人民的損失，國際社會更失去一位領袖典範。

▲1966年與2006的英國女王伊莉莎白二世出席上議院國會開幕典禮的模樣。（圖／達志影像／美聯社）