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企業社會責任　促成身心障礙者身心靈之旅

▲台南市私立五甲教養院的院生，前往水雉生態教育園區參觀，純生態的大自然環境，讓院生有全新體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市私立五甲教養院的院生，前往水雉生態教育園區參觀，純生態的大自然環境，讓院生有全新體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新舜營造有限公司經費贊助下，水雉生態教育園區1日來了一群很特別的參觀者，他們是台南市私立五甲教養院的院生，是一群需要社會特別關注的身心障礙者，來到一個純生態的大自然環境，從他們的表情看出他們是緊張、感覺陌生與一臉茫然。

惟隨著園區解說員以五感體驗的方式，透過手摸樹幹、嗅聞葉子與花的味道，並用手揉揉葉子，聽聽鳥叫聲，看看白腰鵲鴝樹枝間跳躍，水雉在菱角葉上微步凌波，紅冠水雞時不時的囂鬧，讓院生們大呼喜歡，直接喊著還要再來…。

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新舜營造有限公司感動於台南市私立五甲教養院發願做善事幫助弱勢，造福身心障礙者的志業，更體認到大自然是提供身心靈最佳的場域，發起這項活動，讓院生們也能接受到水雉生態教育園區自然洗禮，增加他們身心靈的潛能，隨行的內政部營建署南區工程處吳瑞安處長說：「水雉生態教育園區雖然是人工濕地，隨著自然保育的經營理念，已成一個生物多樣性豐富的場域，並成為營建署支持的國家級重要濕地。營建署支持水雉保育行動，新舜營造有限公司結合公益與環境，以永續工程為目標實踐企業社會責任，並讓大自然幫助舒展身心平衡與放鬆，對這些弱勢的朋友們也提供了良好的環境刺激，企業透過互動中看見自己的豐足，學習付出與惜福，並期待更多結合公益的活動，成為社會共好的啟動齒輪」。

▲台南市私立五甲教養院的院生，前往水雉生態教育園區參觀，純生態的大自然環境，讓院生有全新體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新舜營造有限公司張昭鎮董事長是在地的官田人；他說：「身為在地人、在地企業有責任出一份心力，讓保育之路越來越輕鬆。營造工程總是一個先破壞再建設的產業，近年來環境議題逐漸受到各行各業的重視，身為企業經營者，我一直在思考如何透過企業社會責任來拓展環境保護、環境教育的影響力。為了要讓同仁為自己擁有的感到滿足並透過自然放鬆心情，讓身心障礙者以身體的感官體驗大自然，增加人與人間的溫度與距離，促進身心靈全方位的照護。」

對於水雉生態教育園區的解說員來說，第一次接到要對身心障礙者解說自然生態，是一個很大的挑戰，在幾天前就一直思考如何帶他們，要如何運用五感的經驗帶給這群身障朋友不同凡響的體驗與滿足，看著他們愉悅的笑臉，放鬆的氛圍在他們之間渲染著，讓解說員們有了一次別開生面解說的饗宴與成就感。

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關鍵字：

企業社會責任身心障礙身心靈

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