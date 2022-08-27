環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大身心障礙學生近幾年探索藝術領域後，發覺自我生命有了另一道耀眼的光芒。環球科技大學為使身心障礙學生的藝術作品永續與大家分享，延續創作精神與展現生命量能，於該校存誠樓5樓陽光藝廊舉辦揭牌儀式。

環球科技大學對身心障礙學生提供種種軟硬體學習資源，得以順利完成大學學業，多位身心障礙學生秉持感恩的心，特別致贈多件藝術創作給學校，作品中不限創作媒材，汲取學生個別所學的專長。環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區。

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

將身心障礙學生的藝術創作展示專區取名為「陽光藝廊」，是因為從作品中感受到如同陽光般明亮溫暖，具有美好希望的強力意志照亮大地、滋養生命，體認熱情開朗、充滿生命活力，有著在逆境中產生一股啟發的動力。不論社會地位高低，這些作品所呈現的光明面向，都將使在成為別人的太陽前，先溫暖自己的種種感動。

環球科大校長沈健華表示，今年榮獲教育部大專校院特殊教育服務的特色學校獎，肯定學校多年來為身心障礙學生學習層面付出的心力，為因應學生個別化學習需求，提供多面向的學習機會，也使就讀環球科大的身心障礙學生在大學生活中收獲滿滿。

沈健華說，人生而平等，身心障礙學生的學習歷程著實較一般人辛苦，但藝術無國界，他們在藝術創作中找到興趣、啟發無限潛能，每件作品都是獨一無二的創作，透過繪畫豐富與記錄自己的生命故事。歡迎大家來到環球科大時，一定要到陽光藝廊，感受身心障礙學生對於生命的韌性與茁壯及對生命的尊重，也啟發正向積極的人生態度。

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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