　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大身心障礙學生近幾年探索藝術領域後，發覺自我生命有了另一道耀眼的光芒。環球科技大學為使身心障礙學生的藝術作品永續與大家分享，延續創作精神與展現生命量能，於該校存誠樓5樓陽光藝廊舉辦揭牌儀式。

環球科技大學對身心障礙學生提供種種軟硬體學習資源，得以順利完成大學學業，多位身心障礙學生秉持感恩的心，特別致贈多件藝術創作給學校，作品中不限創作媒材，汲取學生個別所學的專長。環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區。

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

將身心障礙學生的藝術創作展示專區取名為「陽光藝廊」，是因為從作品中感受到如同陽光般明亮溫暖，具有美好希望的強力意志照亮大地、滋養生命，體認熱情開朗、充滿生命活力，有著在逆境中產生一股啟發的動力。不論社會地位高低，這些作品所呈現的光明面向，都將使在成為別人的太陽前，先溫暖自己的種種感動。

環球科大校長沈健華表示，今年榮獲教育部大專校院特殊教育服務的特色學校獎，肯定學校多年來為身心障礙學生學習層面付出的心力，為因應學生個別化學習需求，提供多面向的學習機會，也使就讀環球科大的身心障礙學生在大學生活中收獲滿滿。

沈健華說，人生而平等，身心障礙學生的學習歷程著實較一般人辛苦，但藝術無國界，他們在藝術創作中找到興趣、啟發無限潛能，每件作品都是獨一無二的創作，透過繪畫豐富與記錄自己的生命故事。歡迎大家來到環球科大時，一定要到陽光藝廊，感受身心障礙學生對於生命的韌性與茁壯及對生命的尊重，也啟發正向積極的人生態度。

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科大相關師長從學生作品中對生命量能背後的故事，受到深刻的感動與啟發，所以為使這些充滿意義的作品能永久留存並與大家分享，特地設置身心障礙學生的創作展示專區「陽光藝廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄...警1個月逮嘸人

►台電雲林區處職場互助教保服務啟動　支持育兒政策共創三贏

►環球科技大學響應廚餘去化政策　獲企業贈價值百萬元「廚霸」

►三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

►電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
才投二場就被嗆「滾回去」！　兄弟洋將：快被笑死
外役監逃犯「特休5個月」！　醫開酸：上班族通通去反省
快訊／周天成惜敗丹麥球王！　世錦賽銅牌仍創台灣最佳
「6種大便顏色」看身體警訊！　這3情況恐是癌
民眾黨參選人「露奶辣腿」紅到對岸！　柯文哲回應了
快訊／大雷雨炸3縣市！　「連轟1小時」警戒區出爐
許亞倫戶籍地「查無此人」！　他質疑1點：自強外役監也芭比Q了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

泌尿科名醫爆婚外情！臉埋護理師胸部辯「治療放鬆」　法官打臉

臨時投票去一線天　「領隊險滅頂」清水公所武界一日遊變驚魂記

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

許亞倫戶籍地「查無此人」！名嘴質疑1點：自強外役監也芭比Q了

「一直走都到不了」河床生火躲野豬　工班談迷路驚魂一度哽咽

室內威脅更大！誘雙刀男到戶外...13槍制伏　台南警：亢奮又緊張

出獄男偷150萬珠寶　24萬香奈兒錶不見...他說：袋子破洞掉了

2工班溯溪迷路...只喝山泉水解飢　順利獲救後狂嗑油飯

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

泌尿科名醫爆婚外情！臉埋護理師胸部辯「治療放鬆」　法官打臉

臨時投票去一線天　「領隊險滅頂」清水公所武界一日遊變驚魂記

環球科大建置身心障礙學生肯定自我的平台　成立「陽光藝廊」

遊一線天失聯一整夜！清水公所5人全數尋獲　搜救畫面曝光

許亞倫戶籍地「查無此人」！名嘴質疑1點：自強外役監也芭比Q了

「一直走都到不了」河床生火躲野豬　工班談迷路驚魂一度哽咽

室內威脅更大！誘雙刀男到戶外...13槍制伏　台南警：亢奮又緊張

出獄男偷150萬珠寶　24萬香奈兒錶不見...他說：袋子破洞掉了

2工班溯溪迷路...只喝山泉水解飢　順利獲救後狂嗑油飯

羅昂身體有狀況　重返一軍計畫被迫延後

不只「富羣公司」一家？藍青年團再爆：蔡適應團隊有第二家破億台水包商

住宿下殺21折、餐券最低69折　寒舍集團秋季線上旅展開跑

生火撐一夜拼命往回走　公所員工：看到直升機真的很高興！

乖乖隔離變加班！S2O唯一抵台大咖　前一天突變代打「演出時間x3」

麥力德單局爆5分自認太倚賴單一球種　週末繼續牛棚待命

夏季收心操：讓肌膚迅速白皙的3個祕訣　「痘印濕敷法」超有效

百貨改裝新櫃登場吸客　秋季新時尚＋家居美學提前備戰周年慶

談兩岸經濟交流　國台辦新副主任潘賢掌：台商朋友要更堅定信心

好市多獨賣「吳寶春月餅1顆117元」他曝口感！網戰翻：親手做的嗎

汪趁主人睡著想偷吹冷氣　慢動作踮腳進房滑入床底

社會熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

即／清水公所員遊賞一線天5失聯全尋獲　意識清楚

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

即／找到2人！清水公所員旅仍有3失聯　持續搜救中

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

快訊／台3線阿婆灣「重機翻覆」　騎士跌落谷底

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

快訊／阿婆灣「重機翻覆」倒插橋邊　騎士摔谷底不治

清水公所獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引

更多熱門

相關新聞

雲林婦女權益及性別平等博覽會　成效卓著

雲林婦女權益及性別平等博覽會　成效卓著

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配補助款，與雲林縣東南亞文化教育發展協會，共同號召婦女團體及企業等單位於今(28)日舉辦「幸福雲林，性平升等」111年度雲林縣婦女權益暨性別平權博覽會，展現雲林縣及各婦女團體推動婦女權益及性別平等的努力成果，讓民眾更加認識婦女權益及性別平等。

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄

4千元安全帽被偷　刺青短褲怪盜下手全都錄

張麗善大推王令麟加碼送　斗六文旦熱賣6400顆

張麗善大推王令麟加碼送　斗六文旦熱賣6400顆

4歲童崩潰尖叫不想上學　家長調監視器一看氣炸

4歲童崩潰尖叫不想上學　家長調監視器一看氣炸

雲林187所中小學生在校狀況曝光　APP超透明

雲林187所中小學生在校狀況曝光　APP超透明

關鍵字：

環球科技大學身心障礙陽光藝廊雲林

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面