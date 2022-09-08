民進黨北桃基竹都出局？　他曝內部民調：「這人」支持度在上升

▲民進黨黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，民進黨在北台灣選情普遍不被看好，尤其前新竹市長林智堅論文案影響最深，對於是否造成「北基桃竹」全部淪陷，前民進黨立委郭正亮分析，綠營在部分縣市當選機率本來就不高，但桃園部分，以前對林智堅有意見的人已經回流，桃園市長參選人鄭運鵬最近的民調呈現上升趨勢。

對於九合一大選選情，媒體人黃揚明日前透露，民進黨內部正在評估年底有勝算的縣市，且沒有桃園、基隆，「為什麼蔡英文連兩天到台北？因為陳時中目前是黨內評估最有勝算的一位，三腳督嘛！他不需要過半就有機會獲勝。」

黃揚明指出，在目前民進黨內部民調中，陳時中還咬在所謂的誤差範圍內，甚至平手，因此綠營認為台北還是有機會，「但桃園、基隆、新竹這三個綠營執政縣市他們並未列入，剩下的優勢區都是嘉義以南，現在這樣看起來，民進黨的選情非常不妙。」

對於年底台北、桃園、新竹、基隆四地選情，郭正亮則分析，雖然部分國民黨參選人，如林耕仁也被點名，但這些縣市民進黨本來勝選機率就不高，所以不會成為焦點。值得注意的是桃園部分，因為國民黨危機處理做得不太好，以前對林智堅有意見，所以未表態的人已經回流，因此鄭運鵬最近民調在上升。