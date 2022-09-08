開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中評會8日處理黨員違紀參選案，除了一致同意開除登記參選的前立委鄭寶清外，針對25名違紀參選直轄市議員者，一致同意依照內規「紀律評議裁決條例」第12條規定，予除名處分。其中，這25人中以無黨籍參選最多，其次是台灣基進3人、時代力量2人、台灣民眾黨1人、中國國民黨1人。

中評會主委賴瑞隆會後受訪表示，民進黨通過初選機制完成直轄市議員提名，但有前黨員初選失利後，改以無黨籍或其他黨籍參選，對被提名者不公平，因此，今天有中評委建議，應在新聞稿標記這25名被除名者參選政黨別。

根據中評會新聞稿，此次直轄市長選舉方面有鄭寶清以無黨籍參選桃園市長；直轄市議員方面，台北市第三選區候選人林柏勛以時代力量參選、第五選區候選人陳樹霖以無黨籍參選；新北市第三選區候選人陳科名以無黨籍參選、第五選區候選人王淑慧以無黨籍參選、第八選區候選人張昭隆以台灣民眾黨參選。

根據新聞稿，桃園市第一選區候選人藍士博以台灣基進參選、第七選區候選人吳正吉以無黨籍參選、第八選區候選人劉邦鉉以無黨籍參選、第十二選區候選人吳進昌以中國國民黨參選。

台中市方面，違紀參選者最多，其中台中市第二選區候選人紀金豐以無黨籍參選、第四選區候選人陳若庭以台灣基進參選、候選人翁美春以無黨籍參選、第六選區候選人羅東霖以無黨籍參選、第十選區候選人紀文清以無黨籍參選、第十一選區候選人翁俊楠以無黨籍參選、第十三選區候選人陳裕承以無黨籍參選。

台南市及高雄市方面，第二選區候選人蔣琦君以無黨籍參選、第三選區候選人姜雨良以無黨籍參選、第七選區候選人陳世霖以無黨籍參選、第十選區候選人陳世安以無黨籍參選；高雄市第四選區候選人陳子瑜以台灣基進參選、第五選區候選人劉佳達以無黨籍參選、候選人吳彥輝以無黨籍參選、第十選區候選人湯茹婷以時代力量參選、候選人余宗熹以無黨籍參選。