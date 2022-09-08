陳時中疑遭網軍匿名反串帶風向　Line後援會群組非競辦維運

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

有網友近日在PTT發文，揭露幾張Line的對話截圖，社群名稱為「陳時中-台北後援會」，有成員發現無法留言「焦糖」、「小智」等文字。對此，民進黨台北市長參選人陳時中競辦表示，該群組維運與競辦無關；另有綠營人士表示，內部都是匿名帳號，初步不免會令人懷疑是否網軍反串，刻意在造謠帶風向。

有網友在PTT上指出，「陳時中-台北後援會」LINE社群有近1300位成員，同時也貼出Line的對話截圖。不過，有網友留言表示，「是說，這裡不能留言『焦 糖』？」則意外引起話題。

另外，原PO又貼出另一組截圖，「而且其實不只『焦糖』，『小智』也是敏感詞。」只見有成員想發訊息卻一直不成功，「為啥一直被撤訊息？」發現原因後也疑惑，「歐！為什麼不能打小智？」下方還有成員打出「ㄐㄧㄠ糖」，用注音的方式避開關鍵字。

對此，陳時中競辦8日澄清，這個陳時中後援會line群組的管理維運都與競選辦公室無關。另有綠營人士表示，該Line群組中，可以發現都是匿名帳號，初步不免令人懷疑是有人刻意反串，透過這個並非競辦維運的群組造謠抹黑，甚至還流出內容，有刻意在其他網站上帶風向的跡象。