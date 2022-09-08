「三腳督」同台辯論？黃珊珊簽5家電視台同意書　邀戰陳時中、蔣萬安

▲黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長可能人選。（圖／ETtoday資料照片）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長選戰呈現「三腳督」局面，參選人不僅狂打政見，電視辯論也成熱門議題。無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日晚間表示，已簽署了華視、公視、民視、TVBS與三立等共5間電視辯論會意向同意書；然而，先前民進黨台北市長參選人陳時中與國民黨台北市長參選人蔣萬安則分別簽署三立、TVBS舉辦之辯論會同意書。三人是否有機會同台辯論，目前仍是未定之天。

黃珊珊登記參選台北市長時，曾喊話陳時中、蔣萬安進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。黃珊珊今日稍早透過臉書表示，自己已簽署華視、公視、民視、TVBS與三立，一共五家電視台的辯論會意向同意書，歡迎其他電視台繼續來邀約，「我準備好了，也簽好了，非常期待！​」，貼文下方更不忘標記陳時中與蔣萬安​。

針對黃珊珊的辯論邀請，陳時中競選辦公室於2日指出，已簽署辯論會同意書，將出席由三立電視舉辦的台北市長候選人電視辯論會；蔣萬安競選辦公室2日也表示，蔣萬安登記參選時即接受聯利媒體股份有限公司（TVBS）邀約，並簽署參加「選舉辯論會意向書」，未來樂於向選民闡述完整而全面的公共政策。

▼黃珊珊簽署辯論會意向同意書。（圖／翻攝自黃珊珊臉書，下同）

