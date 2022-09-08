環球科大遭列專輔學校　校方：營運資金逾6千萬，沒有財務問題　

▲環球科技大學校長沈健華表示，只是現金上未達教育部規定的財物指標，但不見得代表這間學校沒辦法經營下去。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部陸續公布相關子法，昨（7）日召開退場審議會第4次會議，並公布第3波包含明道大學、環球科技大學、和春技術學院等，累計3波共有7校被列為專輔學校。雲林環球科技大學表示，「學校無財務問題，僅是現金未達教育部規定的財務指標，但並不代表學校沒辦法經營。」

教育部指出，環球科大在退場條例施行前已列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第2項給予該校改善期限至2023年5月31日止。

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環球科技大學校長沈健華表示，學校的財務沒有問題，只是現金上未達教育部規定的財務指標，但不見得代表這間學校就是沒辦法經營下去。「我想這是兩回事，目前薪資發放沒問題，其實現在的校務基金還有5千萬，還有專門為資遣所用預備金1千多萬，專款專用戶內共6千多萬，現在學校營運的資金還有5千萬，所以根本沒有經營困難的問題。」

沈健華指出，如果說現在真的要開源，教育部又把環球定位在輔導，根本也沒辦法做什麼開源的動作！譬如說像學校空間，宿舍也已經淨空，要租給長照機構，教育部不准，財務未達到指標，所以不准，所以如果教育部如果真想給有心辦學的學校，限制應該放寬，因為財務問題而被列輔導學校，更應該讓它有空間，譬如單獨招生、職場教育、專案專班讓我們衝。

沈健華提到，「像現在只剩一年的時間，教育部是不是在能夠在我們資金到位後達到財務指標，立即讓我們招生、是不是立即馬上可以推專案來辦專班？全被箝制下真的太受限。希望教育部適當放寬限制，鼓勵學校往推廣教育、國際生招生等方向發展，或以專案辦理專班方式輔導，學校在改善期限內達到指標，校務發展也會創造新可能。」

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