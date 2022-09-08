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劉建國競總酸張麗善花納稅錢包裝　縣府回擊：健康城市全國第2

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣長候選人劉建國昨日發表醫護政策白皮書，提出12項政策，雲林縣政府於傍晚5時許斥指抄襲。劉建國競選團隊8日反酸張麗善用人民納稅錢包裝、宣傳；縣府對此批評則不解地指出，雲林縣去年獲得衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎評選」肯定，有目共睹。

針對雲林縣政府指出劉建國醫護政策白皮書是臨時抱佛腳，抄縣府的最快，劉建國競選總部反酸，張麗善只用人民納稅錢包裝、宣傳自己，縣府只會「往自己臉貼金，髒水潑給別人」，縣政推動交白卷，對雲林發展沒有任何幫助，讓我們用選票下架這個失能縣政府。

劉建國競選總部發言人林廉貴表示，縣府指劉建國醫護政策白皮書抄襲，根本是逼公務員說謊，所以全文未見衛生局、社會處等主管局處或官員掛名巾背書，顯見縣府心虛與莫須有，也彰顯這四年縣府在醫護與長照政策完全不及格。

▲劉建國除提出發展智慧化發展遠端、在宅醫療與現代化安養模式，強化社區照顧資源網絡，培力高齡福利機構，厚植多元照顧量能，以實踐「在地老化、在地安養」的目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國7日舉行政策白皮書發表，繼日前發表12項農業政策後，再推「醫護樂活政策」12帖處方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林廉貴反問張麗善縣長，當劉建國為雲林醫療照護打拼，歷經十年努力爭取台大醫院虎尾院區二期醫療大樓及國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，總經費150億元，那時候身為立委的張麗善在哪？現在的張縣長又做出什麼貢獻？

林廉貴表示，雲林縣15-29歲青年失業率為全國最高、社區照顧服務體系據點布建不均，指數都低於全國平均值，老人跟青年都照顧不好，還好意思指控別人抄襲。目前全國長照服務涵蓋率已達67.03%，雲林縣只有57.49％。一村里一據點的巷弄長照站（C據點），截至2022年8月底共設置178處，設置率約為45％，不到五成，又該如何讓長輩有好的服務。

林廉貴說，雲林縣府稱全縣住宿型缺2000多床，突顯縣府近四年根本在空轉，張麗善沒有能力解決住宿型缺床問題，卻又甩鍋中央，還好意思把衛福部補助3億元給台大雲林分院設置200床列為政績，真讓人無言。

林廉貴指出，張麗善花大筆經費買廣告包裝張縣長形象，甚至辦活動送大獎，防疫包有張縣長玉照，工程完工落款人也是張麗善，把縣政資源發揮到百分百來行銷張麗善個人，不願把錢花在人民身上，解決人民迫切需求，縣民會用選票換掉已不適任的縣長與縣府團隊。

針對民進黨縣長候選人劉建國陣營的批評，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，無法理解劉建國陣營為什麼成天唱衰雲林，雲林縣府去年獲得衛福部「健康城市暨高齡友善城市獎評選」肯定，成績是全國第2，非6都第1，如果這樣的成績都要被劉建國陣營無情又無理的攻擊，那從2005年到2018年連續執政13年，讓雲林長期停滯的民進黨籍政治人物，又該如何自處？

▲雲林縣政府榮獲「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」健康城市類-「韌性與創新獎」、「健康平等獎」、「城市夥伴獎」及高齡友善城市獎類-「創新獎」、「活躍獎」 創下史上最佳紀錄 成績為非六都第一 全國第二。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府榮獲「2021年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」健康城市類-「韌性與創新獎」、「健康平等獎」、「城市夥伴獎」及高齡友善城市獎類-「創新獎」、「活躍獎」 創下史上最佳紀錄 成績為非六都第一 全國第二。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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