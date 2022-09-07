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私校退場第3波專輔學校　和春學院、環球科大、明道大學入列

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今傍晚公布第三波專案輔導學校，共有明道大學、環球科技大學、和春技術學院等三校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（7日）下午召開退場審議會第4次會議，並公布第三波專案輔導學校，明道大學、環球科技大學、和春技術學院，皆通過列為專輔學校，其中明道大學、環球科大改善期限到112年5月31日止，和春則因為條例施行前已列專輔校，且110學年度起停招，故將在1年內停辦，而從昨天至今，累計三波共有七校被列為專輔學校。

受到少子化影響，私校學生人數大減，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部陸續公布相關子法，昨天傍晚公布首波名單，現已停招且列為專輔學校的大同技術學院，以及已被列為專輔學校的高苑科技大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，被退場審議會列為首波專輔學校，兩校改善期限到明年（112年）5月31日止。

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教育部在中午公布第二波專輔名單，今年爆發烏干達學生打黑工還債的中州科大，以及被列為專輔學校的台灣首府大學，兩校同樣因為財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，以及學校積欠教師薪資，被列為專輔學校，而中州科大改善期限到112年5月31日止，台首大則到113年5月31日止。

▲▼ 和春技術學院 。（圖／翻攝google map）

▲和春技術學院被列為專輔學校，一年內要停辦。（圖／翻攝google map）

教育部表示，和春技術學院在在退場本條例施行前已列入專案輔導，在110學年度起已停招的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第3款「有前條第1項第3款（維護學生受教權益檢核結果為不通過）所定情事，經學校主管機關限期改善，屆期經檢核結果仍為不通過」，認定為專案輔導學校，並且依本條例第21條第5項規定，命令該校在退場條例施行後1年內停辦。

▲▼環球科大,雲林,環球科技大學。（圖／翻攝自臉書／環科大）

▲環球科技大學被列為專輔學校。（圖／翻攝自臉書／環科大）

至於環球科技大學，教育部指出，環球科大在退場條例施行前已列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

▲▼埤頭,明道大學,少子化,北斗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學被列為專輔學校。（圖／記者陳筱惠攝）

明道大學部分，教育部表示，明道在退場審議會審議通施行前已列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

教育部指出，經過這次退場審議會審議通過的專案輔導學校，除和春技術學院屬本條例施行前已停招之學校，應於本條例施行後1年內停辦外，其餘二校(明道大學及環球科技大學)，教育部會將名單公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，且後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

【教育部已公布退場專輔學校名單】
1.和春技術學院（1年內停辦）
2.大同技術學院（改善期限：112年5月31日）
3.高苑科技大學（改善期限：同上）
4.中州科技大學（改善期限：同上）
5.明道大學（改善期限：同上）
6.環球科技大學（改善期限：同上）
7.台灣首府大學（改善期限：113年5月31日）
（名單更新至9/7 17:00）

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