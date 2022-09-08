快訊／今本土+34846！新北市7840最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34,846例本土個案，另增278例境外移入案29例死亡。本土個案以新北市7840最多，其次依序為台北市4447例、台中市4313例、桃園市4010例、高雄市2547例、台南市1933例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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今日新增34,846例本土病例，為15,748例男性、19,082例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,840例)，臺北市(4,447例)，臺中市(4,313例)，桃園市(4,010例)，高雄市(2,547例)，臺南市(1,933例)，彰化縣(1,408例)，新竹縣(1,209例)，新竹市(897例)，屏東縣(832例)，苗栗縣(777例)，宜蘭縣(762例)，基隆市(704例)，雲林縣(694例)，花蓮縣(663例)，嘉義縣(453例)，南投縣(427例)，嘉義市(328例)，臺東縣(293例)，金門縣(144例)，澎湖縣(139例)，連江縣(26例)。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日。

▲▼指揮中心公布確診個案分布縣市及新增中重症。（圖／指揮中心提供）

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