　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

空機也有折扣！電信推iPhone 14新機限量95折

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲亞太電信推iPhone 14限量優惠。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列新機正式亮相，9月16日起陸續在台開賣，亞太電信今（8）日宣布推出iPhone 14空機95折限時限量搶購優惠，限量100台，即日起註冊成為「Gt購」會員即可獲得搶購資格，將於9月13日及9月14日每日中午12點於「Gt購」活動網站準時開搶，開賣當天新機就會送到家，再享百元購物金及配件88折優惠。

另外，Gt智慧生活台北三創門市將於9月16日舉辦iPhone 14限量首賣活動，前20名排隊果粉均享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。

9月13日及9月14日每日中午12點在「Gt購」活動網站準時開搶，總計限量100台，開賣當天新機就會送到家（限台灣本島），另外，登入「Gt購」會員就送100元購物金，9月30日前再享配件88折優惠，拿來購買充電器、行動電源、藍牙無線耳機等配件省更多。

iPhone 14將於9月16日正式在台開賣，亞太電信也將於當天上午10點在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，限時限量大方送，只要是前20名排隊果粉，通通享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包，現場將送出近50萬元豪禮，新申辦、攜碼、續約皆適用。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
快訊／今增本土34846例　境外+278、死亡+29
快訊／10多歲少女打BNT心肌炎　獲救濟金300萬
快訊／午後雷雨！　5縣市大雨特報
麻古買1送1！　18大手搖飲「中秋優惠」快收
自願讀警專…讓手足都能念大學　凃明誠姊悲痛不斷流淚
快訊／摘蜂窩反遭螫頭　捕蜂男搶救8小時不治
iPhone 14空機95折！　開賣當天送到家
iPhone 14「台港美日售價」曝！　一比全愣：台灣都最貴
快訊／北市男「不爽被超車」　開槍轟對方下體中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

空機也有折扣！電信推iPhone 14新機限量95折

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

iPhone 13 mini「降價2000元」！　果粉曝降價少內幕：快去搶庫存

iPhone 14全系列「台港美日售價」曝！一比全愣了：台灣都最貴

i14 Pro瀏海變藥丸！他看完發布會喊猛「創意100分」：購買慾望UP

遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　買空機預約加送2好禮

聽音樂電力「比Pro Max還久」　iPhone14 Plus超狂5亮點：值得買

蘋果3大關鍵新品！　iPhone 14 Pro大剪瀏海變「動態島」內藏玄機

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14　網點頭：拿i12必換

iOS 16下週發布　11大新功能一次看

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

空機也有折扣！電信推iPhone 14新機限量95折

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

iPhone 13 mini「降價2000元」！　果粉曝降價少內幕：快去搶庫存

iPhone 14全系列「台港美日售價」曝！一比全愣了：台灣都最貴

i14 Pro瀏海變藥丸！他看完發布會喊猛「創意100分」：購買慾望UP

遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　買空機預約加送2好禮

聽音樂電力「比Pro Max還久」　iPhone14 Plus超狂5亮點：值得買

蘋果3大關鍵新品！　iPhone 14 Pro大剪瀏海變「動態島」內藏玄機

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14　網點頭：拿i12必換

iOS 16下週發布　11大新功能一次看

彰化翁騎電動代步車穿越馬路遭貨車撞死！駕駛：看到來不及了

快訊／今新增本土34846例！　境外+278、死亡+29

快訊／今本土+34846！新北市7840最多　各縣市分佈曝

蔡桃貴「起床就開始哭到進校門」！二伯罕吐育兒心聲：何時才能結束這輪迴

邱太三視訊出席美智庫研討會　強調「兩岸分歧應和平化解」

18歲少女靠直播暴富！她資產上億爽擁4房產　收藏名車價值1391萬

安七炫跨海秀中秋問候語！流利12字祝賀　曝站上SMTOWN真實心情

東森、政大合作製播《部落抓風味》入圍金鐘　產官學同賀

受惠iPhone 14拉貨！台積電8月營收首破2千億元　飆新高

王浩宇被告了！　控饒慶鈴「自肥」再喊：我的質疑有所本

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

iPhone14來了！蘋果發表會看這

5大獨有功能iPhone 14 Pro非買不可！

蘋果iPhone 14四機型怎麼挑？　1圖看懂差異

遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　買空機預約加送2好禮

iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

車禍偵測、全新溫度感應器　Apple Watch Series 8續航再升級

Apple發表會懶人包！　3產品配成史上最強組合

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

更多熱門

相關新聞

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

中華電信今日宣布下午3點起，開放iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max限量網路預約，活動自9月8日15點起至18點止，數量有限，額滿為止。

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

iPhone 14系列「2缺點」！果粉酸：終於買得起i11

iPhone 14系列「2缺點」！果粉酸：終於買得起i11

i14 Pro剪瀏海！他喊猛「創意100分」：購買慾望UP

i14 Pro剪瀏海！他喊猛「創意100分」：購買慾望UP

蘋果3大關鍵新品！　iPhone 14 Pro大剪瀏海變「動態島」

蘋果3大關鍵新品！　iPhone 14 Pro大剪瀏海變「動態島」

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面