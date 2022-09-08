空機也有折扣！電信推iPhone 14新機限量95折

▲亞太電信推iPhone 14限量優惠。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列新機正式亮相，9月16日起陸續在台開賣，亞太電信今（8）日宣布推出iPhone 14空機95折限時限量搶購優惠，限量100台，即日起註冊成為「Gt購」會員即可獲得搶購資格，將於9月13日及9月14日每日中午12點於「Gt購」活動網站準時開搶，開賣當天新機就會送到家，再享百元購物金及配件88折優惠。

另外，Gt智慧生活台北三創門市將於9月16日舉辦iPhone 14限量首賣活動，前20名排隊果粉均享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。

9月13日及9月14日每日中午12點在「Gt購」活動網站準時開搶，總計限量100台，開賣當天新機就會送到家（限台灣本島），另外，登入「Gt購」會員就送100元購物金，9月30日前再享配件88折優惠，拿來購買充電器、行動電源、藍牙無線耳機等配件省更多。

iPhone 14將於9月16日正式在台開賣，亞太電信也將於當天上午10點在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，限時限量大方送，只要是前20名排隊果粉，通通享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包，現場將送出近50萬元豪禮，新申辦、攜碼、續約皆適用。