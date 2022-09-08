「不二坊」蛋黃酥遭仿冒！　店家提出嚴正聲明喊告了：已委任律師

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

中秋節前夕彰化名店「不二坊」今年採電話預訂，不少人改請代購，但價格水漲船高，從原本1顆45元的蛋黃酥，代購價漲到一顆要價120元，甚至還出現仿冒廠商，打著代購、團購為名，在臉書社團、網拍平台上販賣假的不二坊蛋黃酥，不法獲利超過600萬元。對此，店家發出聲明，表示已委任律師提出相關訴訟，也呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥。

▲▼彰化名店「不二坊」出現仿冒品，店家喊告了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

保二刑大偵一隊發現，有人以代購與團購為名，將來路不明之蛋黃酥魚目混珠，仿冒成國內知名糕餅「不二坊」並於臉書社團及網拍平台販售。警方日前到彰化市中山路等2處，查獲仿冒商標包裝達269件，且售價比正版不二坊貴了近5成，粗估近兩年來賣出超過上萬盒，不法獲利近600萬。

對此，不二坊發出聲明，表示「本店從來沒有授權任何網路平台、電商、超市或其他任何賣場販售不二坊蛋黃酥，也沒有架設網路訂購服務，所以沒有所謂網路銷售，本店在此嚴正聲明，只要對於不肖人士涉及的造假，已經由司法單位進行調查，本店也委任律師提出相關法律訴訟，同時呼籲消費者不要購買來路不明的蛋黃酥。」

▲不二坊蛋黃酥出現仿冒品。（圖／記者游瓊華攝）