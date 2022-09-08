快訊／午後雷雨報到！5縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

▲部分地區有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出時須留意天氣變化。

氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，亦有短延時強降雨，今（８）日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報：嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

▲5縣市大雨特報。（圖／氣象局）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！