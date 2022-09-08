越南卡拉OK店火警33死！疑電線短路　女死者幾乎是員工

中央社

越南平陽省「安富卡拉OK」6日晚間發生火警，目前現場已經清理、搜查完畢，事件共造成33人死亡。根據平陽省政府的報告，這場火警可能是電器線路短路所致。

綜合越南媒體報導，平陽省警方證實，位於平陽省順安市的「安富卡拉OK」6日晚間發生火警，目前現場已經搜查完畢，共有33人死亡。

平陽省公安局副局長陳文正（Tran Van Chinh）今晚8時表示，死者包括17名男性和16名女性，其中一名女性因從高處跳下，送醫院後不治。消息人士指出，葬身火窟的女性幾乎都是「安富卡拉OK」的人員。

此外，還有11名傷者仍在平陽省各醫院接受治療，其中3人重傷。

▲越南KTV大火。（圖／CFP）



初步調查顯示，「安富卡拉OK」於2017年獲得消防設計批准證書以及滿足安全秩序資格證書。職能機構在2019年、2021年以及2022年最近一次的檢查中確認店內消防安全無虞。

根據平陽省政府的報告，「安富卡拉OK」火警可能是電器線路短路所引起。

越南總理事後發函要求平陽省政府及相關單位迅速調查起火原因，釐清有關個人和組織的責任，如有違規行為從嚴處理。此外，各地方也要研擬營業場所的全面消防安檢計畫，特別是針對卡拉OK店。

越南官方對造成嚴重死傷的重大火警相當重視，河內市紙橋區一家卡拉OK店2016年發生火警致13人死亡，當地政府事後暫停核發新的卡拉OK經營執照，迄今河內市已有6年沒有核發新的卡拉OK執照。