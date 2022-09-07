「對折乞丐」泰國落網！駝背90度搏同情　月賺13萬狂嗑海鮮超奢侈

▲「對折乞丐」V叔在泰國被捕，下同。（圖／翻攝自Facebook／กัน จอมพลัง）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國警方最近捕獲一名身患殘疾的乞丐，他的背部駝成了90度，因此他在路上乞討時，整個人幾乎已呈對折狀，激發網友的同情心，紛紛呼籲政府應為他提供幫助。不過，這名「對折乞丐」事後卻被踢爆是跨國乞丐集團的職業乞丐，每月靠乞討得來的收入高達15萬泰銖（約新台幣13萬元），而且吃得比其他人都好。

綜合泰媒報導，泰國一名身患殘疾的乞丐因近日被捕而在網上引發熱議，從網上照片可見，這名乞丐駝背彎曲近90度，無法直行，導致他在街上乞討時，不得不將頭靠在雙腿間，像喪屍般彎腰行走。照片曝光後，不少網友都慷慨解囊，為他捐獻物資，甚至還有人呼籲泰國政府要為他提供幫助。

據了解，這名「對折乞丐」的名叫「V叔」，今年47歲，來自柬埔寨。他在22歲時因運動損傷造成身體殘疾，並已在泰國流浪乞討20年。報導稱，V叔常年會拿著罐頭鐵盒，在春武里的一座寺廟前乞討，不少熱心民眾也會好心地給他一些零錢，然而V叔這次被警方抓住，又在媒體上曝光後，他的真實生活才被曝光。

原來，V叔其實是跨國乞丐集團的職業乞丐，他經常帶著一家4口一起在泰國乞討，每天乞討來的收入可達5000泰銖（約新台幣4200元），換算下來，全家一個月的淨收入至少有15萬泰銖。此外，也有媒體爆料，V叔可能還涉及人口販賣，因為他不時會帶著一些孩童到處乞討。

當地民眾也透露，V叔一家人的生活其實過得比大部分人都好，他們經常會買一公斤4、500泰銖（約新台幣330至420元）的蝦來吃，完全不愁吃穿。據了解，V叔過去已被警方逮捕過3次，並被驅逐出境，但V叔每次被遣返不久後，又會重返泰國來「重操舊業」，而這已是他第4次被捕。