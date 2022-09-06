台男「持刀攻擊」泰國加油站　無辜情侶座車遭恐怖入侵

記者林彥臣／綜合報導

台男驚傳在泰國加油站，持刀攻擊開車加油的情侶，甚至還把車子砸壞，警方在接獲通報後，已將該名台男逮捕，並且從他身上起出一把折疊刀，所幸在事態尚未擴大前就受到控制，才沒有造成傷亡。

根據泰國媒體Matichon報導，事情發生於3日深夜，在大城府（Ayutthaya）烏泰（Uthai District）的加油站，一名年約30~40歲左右的台灣男子，持刀在車旁晃來晃去，然後擅自打開後座坐進去。

▲台男持刀攻擊泰國加油站被捕。（圖／翻攝自Matichon Online）



台男進到車內之後，作勢要攻擊，還用英文叫車內的人離開，車主立刻吩咐女友下車，並且為了安全帶走了車鑰匙，趕緊棄車逃跑。

隨後台男跑到駕駛座想要開車，但發現沒有鑰匙無法把車開走，然後就下車拉著加油槍，坐在引擎蓋上大吼大叫甚至砸車。

警方到達後立刻進行壓制逮捕，發現這名台男頭部已經受傷，並且有狂躁症狀，還從他身上起出一把折疊刀，整起案件除了車主的車輛被砸壞的幾處刮痕之外，沒有造成其他人員傷亡與重大財損。

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