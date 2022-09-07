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台男持刀闖泰國加油站　狂喊「go go」劫車！疑嗑藥失控恐關5年

▲▼ 台男在泰國持刀闖加油站。（圖／翻攝自one31Thailand）

▲ 台男在泰國持刀闖加油站。（圖／翻攝自one31Thailand）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國大城府一家加油站3日深夜突然出現一名持刀男子，用有限的英語能力試圖劫走一輛正在加油的轎車，劫車不成竟開始破壞擋風玻璃。嫌犯是一名台籍男子，疑似嗑藥後失去理智鬧事，當場被警方逮捕，恐怕面臨5年徒刑。

綜合泰媒報導，一名年約28歲的台籍男子3日深夜持刀闖入大城府烏泰一家加油站，監視器影片可見他身穿黑色短袖短褲，赤腳走進加油站，右手持刀指著員工，一面大聲吆喝一面靠近一輛正在加油的白色轎車。

男子先是坐在一旁地上，接著擅自打開白色轎車車門坐上後座，又將油槍拔出甩在地上、關上油箱。Thainews Online報導，他口中喊著「go go」要車內的情侶離開，車主趕緊要女友下車，拔下車鑰匙後跟著棄車逃跑，加油站員工也趕緊切掉能源開關。

這名台男隨後走到駕駛座，想將車子開走卻發現沒有鑰匙，氣得下車大吼大叫，拿起油槍來回走動，作勢攻擊，再坐上引擎蓋砸車。後來附近民眾和加油站員工上前與男子搏鬥，合力將他制伏。

警方到場後將男子依搶劫未遂、損害財產、濫用藥物等罪嫌逮捕，恐怕得關5年。Thairath報導，由於他只會說一種語言，無法以英語溝通，相關單位已聯絡翻譯人員協助訊問。

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