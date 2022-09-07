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未列台灣首波免簽國！馬來西亞網友崩潰：我的阿宗麵線啊

▲▼機場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬來西亞未被台灣列入首波免簽優惠國，讓不少當地網友期待落空。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣將於9月12日恢復首波入境免簽待遇，開放逾50國公民無需簽證即可入境台灣。消息傳至被列為「暫緩適用對象」的馬來西亞後，立刻讓不少期待來台旅遊的網友非常失望，有人崩潰吶喊「我的阿宗麵線啊」，也有人悲觀表示，「如果去台灣還要簽證，這麼麻煩就不去了」。

▲▼台灣將馬來西亞列為免簽「暫緩適用對象」，讓不少期待來台旅遊的網友大為失望。（圖／翻攝自外交部官網）

▲台灣將馬來西亞列為免簽「暫緩適用對象」，讓不少期待來台旅遊的網友大為失望。（圖／翻攝自外交部官網）

綜合外媒報導，配合中央流行疫情指揮中心公告，外交部5日宣布，自12日起恢復美、加、紐、澳與多個歐洲國家的國民以免簽證方式入境，同時還將原本免簽的馬來西亞、新加坡、泰國等國遊客列為「暫緩適用對象」。

消息傳出後，立刻在馬來西亞的網路引起軒然大波，不少喜歡來台旅遊的網友除了好奇為什麼大馬未被解禁，敲碗要求台灣政府盡快開放外，還有人崩潰吶喊，「我的阿宗麵線啊」、「難道是我們不買台灣鳳梨的關係？」

▲▼台灣將馬來西亞列為免簽「暫緩適用對象」，讓不少期待來台旅遊的網友大為失望。（圖／翻攝自Facebook）

▲有馬來西亞網友敲碗要台灣政府盡快開放國門，但也有網友認為來台還要申請簽證的話「太麻煩了」。（圖／翻攝自Facebook）

不過也有網友認為，如今許多國家早已敞開國門，甚至解除了旅客的入境隔離限制，因此若是到台灣旅遊還需事先申請簽證的話，「這麼麻煩那就不去了」。

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