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新冠疫苗常態化！美國計劃轉向每年接種一次　「像流感疫苗一樣」

▲莫德納，輝瑞／BNT疫苗。（圖／路透）

▲美國未來可能會讓人們每年接種一次新冠加強劑，就像現有的流感疫苗一樣。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國衛生當局在當地6日宣布，政府將自本週開始，為廣大美國民眾接種新冠加強劑。官員同時還透露，美國未來可能會改變疫苗政策，建議人們每年接種一次新冠加強劑，就像現有的流感疫苗一樣。

綜合外媒報導，美國在上週批准了莫德納與輝瑞／BNT的新型二價新冠疫苗後，將自本週開始為民眾廣泛接種新的新冠加強劑，讓人們可同時具有對抗新冠原始病毒和變種病毒BA.4、BA.5的能力。

白宮新冠病毒協調員吉哈（Ashish Jha）透露，儘管年長者或免疫系統較弱的人可能需要更頻繁地接種疫苗，但美國未來可能會改變做法，效仿流感疫苗的施打節奏，讓民眾每年都接種一次新冠加強劑。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，美國每年為人民接種疫苗，將至少降低10萬人住院和9000人死亡的機率，並為國家節省數十億美元的醫療成本。美國頂級傳染病專家佛奇也指出，除非出現顯著的新變種病毒，否則對多數美國人而言，每年接種一次新冠疫苗將為人們提供足夠的保護力。

雖然美國極力希望能讓新冠疫苗的接種節奏趨近於流感疫苗，但報導稱，美國過去有不少人拒絕施打新冠疫苗，部分原因與人們對必須重複接種疫苗感到厭倦有關，擔心政府的新防疫政策恐怕難以奏效。

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