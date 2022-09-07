遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

▲女子排隊時，被雲霄飛車鬆脫物砸中。（圖／合成圖／美聯社與翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州Cedar Point遊樂園去年發生死亡事件，一名女遊客排隊玩世界第二高雲霄飛車Top Thrill Dragster時，慘被鬆脫的金屬支架砸中爆頭重傷，性命垂危被緊急送醫，如今遊樂園對外宣布，將永久關閉遊樂設施Top Thrill Dragster。

來自密西根州的45歲女子霍伊斯(Rachel Hawes)，2021年8月15日在桑達斯基市(Sandusky)的Cedar Point遊樂園排隊時，被從雲霄飛車上鬆落的L型金屬架，從128公尺高空墜落後擊中，當場爆血倒地引發其他遊客騷動。

雲霄飛車自事件後一直處於關閉狀態，外界也無法得知霍伊斯傷勢情況，如今遊樂園卻在臉書上宣布，「營運長達19年後，有1800萬人曾搭乘這個雲霄飛車，Top Thrill Dragste將正式退役」，承諾未來他們將推出更佳體驗的新雲霄飛車。

涉案的雲霄飛車Top Thrill Dragste，高達128公尺，是世界上第二高雲霄飛車，而目前世界上最高雲霄飛車，則是位於紐澤西六旗大冒險(Six Flags Great Adventure)的Kingda Ka，高達138公尺。

▼擁有世界第二高稱號的雲霄飛車將永久停駛。（圖／達志影像／美聯社）