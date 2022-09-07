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馬斯克擔心「第三次世界大戰快爆發」　不買推特真正原因曝光

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克取消收購推特掀起法律戰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）高調宣布收購推特後又撤回，與銀行人員來往的簡訊6日在一場聽證會上曝光，顯示他延遲收購的原因是「如果我們正走向第三次世界大戰，收購就沒有意義」。推特指控，這代表馬斯克以平台上太多假帳號為由退出交易根本只是藉口。

綜合《金融時報》及《衛報》報導，推特公司6日在德拉瓦衡平法院舉行的聽證會上公開馬斯克與摩根士丹利銀行家格萊姆斯（Michael Grimes）簡訊來往內容，可見馬斯克5月8日曾傳訊息給格萊姆斯表示，「我們暫緩幾天吧，普丁明天的演說非常重要。」

當時距離他同意以440億美元收購推特已經過幾周，約是俄羅斯入侵烏克蘭的2個月後。馬斯克在簡訊中還補充，「如果我們正走向第三次世界大戰，收購推特就沒有意義了。」

馬斯克最初指控推特在該平台假帳號數量的問題上誤導他，因此退出交易。推特則認為，這封簡訊證明他當時正尋求所有方法取消交易，為的是在股市降溫之際保護自己的財務利益，對假帳號和機器人的憂慮實際上只是藉口。這場法律戰仍在升溫，雙方都要求傳喚數十名參與交易的投資人、銀行家等人士，並互相指責對方不配合。

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