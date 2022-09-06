民宅傳尖叫聲！鄰居目睹8歲雙胞胎扔下樓摔死　18歲姊想救也被殺

▲都柏林發生駭人血案。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭都柏林發生一起誇張命案，8歲雙胞胎兄妹克莉絲蒂(Christy)和切爾西(Chelsea Cawley)在家中遭人攻擊，後來還被扔出窗外摔死，18歲姊姊麗莎(Lisa Cash)想要保護弟妹也被砍殺，陳屍在樓梯上，只有14歲弟弟成功逃出找鄰居幫忙，目前警方已逮捕一名男子到案。

事件4日凌晨12時30分左右發生在都柏林郊區喬布斯敦(Jobstown)，鄰居驚嚇表示，當時他們聽到吵鬧聲，以為只是一般的家庭吵架，結果看到一名孩子被吊在窗戶上，「我和其他鄰居還有警察都對男子大喊，拜託不要這樣做，可是他卻還是把孩子扔下樓」。另一名鄰居表示，「沒想到會發生這麼可怕的事，他們都是很可愛又有禮貌的孩子」。

駭人案件傳出後震驚社區，附近居民紛紛在案發現場獻上鮮花致意，還有親友幫忙在網路上開啟募款活動。警方後來逮捕3名死者的24歲哥哥安迪(Andy Cash)，並依3項謀殺罪進行起訴，然而他5日晚間出席聽證會時全程保持沉默，目前尚無法得知事件發生原因，案件正在調查中。

▼當地民眾到事發現場獻上鮮花致意。（圖／路透社）